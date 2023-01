Kannattaako korvikset laittaa kultasepänliikkeessä vai lävistäjällä? – Tästä jutusta löydät vastauksia kysymyksiin, joita varsinkin lasten korvien rei'ittämisestä nousee

Kysyimme sekä lävistysliikkeestä että kultasepänliikkeestä, minkä ikäisille lapsille korvakorujen reikiä Tampereella laitetaan ja mitä lävistyksessä tapahtuu.

Aamulehti

Reiät voi Suomessa laittaa korviin minkä ikäiselle lapselle vain. Sitä ei mikään laki säädä. Korvakoruja varten korvia rei’ittävillä paikoilla on kuitenkin omia käytäntöjään.

”Meillä lapsen pitää pystyä itse ymmärrettävästi kertomaan haluavansa reiät. Sen pitää olla lapsen tahto”, Samu Majander tamperelaisesta Putka Tattoo & Piercing -liikkeestä kertoo 20 vuoden lävistäjäkokemuksella.

On Majander silti poikennut käytännöstä kulttuurisista syistä. ”En ota tätä ylpeydellä, mutta nuorin on muutaman kuukauden ikäinen vauva. Romaneilla ja Etelä-Euroopan maissa laitetaan korvakorut jopa jo synnytysosastolla lasten korviin.”

Yleisimmin korvakorulävistys otetaan Majanderin mukaan 5–10-vuotiaana. Ilman vanhemman läsnäoloa Putkassa saa lävistyksen otettua, kun on täyttänyt viisitoista. ”Ajattelen sen niin, että koska 15-vuotias on myös rikosoikeudellisessa vastuussa, voi hän myös lävistyksen ottaa. Tatuoinneissa meillä on tiukka 18 vuoden ikäraja.”

Kultasepänliike Timanttisilla vasta yli 18-vuotias saa ottaa korviin reiät ilman vanhempaa. Alaikärajaksi vanhemmankin kanssa on asetettu seitsemän vuotta. Ikärajaa perustellaan turvallisuudella, koska reiänlaitossa pitää pysyä paikallaan.

”Tiedän, että joissain kultasepänliikkeissä laitetaan ihan vauvoillekin”, myymäläpäällikkö Sari Majaniemi Ratinan Timanttisilta sanoo.

Lävistämällä vai laitteella?

Lävistysliikkeissä reikä tehdään korvanlehteen ontolla neulalla lävistämällä ja kultasepänliikkeissä rei’ityslaitteella. Lävistäjät usein kritisoivat korvien rei’ittämistä laitteilla. Putkan Samu Majander olisi henkilökohtaisesti jopa kieltämässä tapaa liian rajuna.

”Ongelmahan siinä on, että korvis paukautetaan korvasta läpi, eikä korvakoru ole koskaan tarpeeksi terävä. Se repii ja työntää kudosta pois edestä, minkä jälkeen iho palautuu tiiviisti kiinni koruun, eikä sillä ole tilaa parantua. Lävistyksessä otetaan pala pois. Siihen koru mahtuu.”

Timanttisten Majaniemi huomauttaa, että laitteet ovat kehittyneet 1980-luvulta myös kultasepänliikkeissä. ”Meillä on hellävarainen Studexin laite, jossa laittajan käsi painaa korvakorun ihon läpi. Sitä ei ammuta tai runnota. Vanhoissa laitteissa korvakoru tosiaan laukaistiin, eikä siinä pystynyt enää kohdentamaan ja tarkistamaan mitään.”

Timanttisilta korostetaan, että rei’ityslaitteet ovat nykyään nopeita, hellävaraisia ja turvallisia. ”Se on hygieeninen ja täysin steriili. Korvakorut tulevat samantien korviin ja ne ovat hypoallergisia, eivätkä sisällä nikkeliä, lyijyä, kadmiumia eivätkä kobolttia”, Ratinan Timanttiset-liikkeen kauppias Tia Soini täydentää.

Lävistysliikkeiden hygienian tarkistaa terveystarkastaja. ”Me käytämme koruissa vain parasta implanttiluokan titaania. Se on turvallisin materiaali, mitä voi ihoonsa laittaa. Ei sisällä nikkeliä eikä ole magneettinen”, Majander listaa lävistyksen etuja.

Timanttisten Majaniemi nostaa esiin myös toisen näkökulman rei’itystapaa lapselle valittaessa: ”Itse piikkikammoisena en edes uskaltaisi mennä lävistäjälle. Tämä on nopea, helppo ja kivuton tapa. Itsellenikin työkaveri vasta laittoi uuden reiän.”

Aamulehden haastattelussa (31.5.2022) erikoislääkäri Juha Heino lääkärikeskus Mehiläisestä sanoo, ettei näillä kahdella tavalla ole hellävaraisuuden kannalta lääketieteellisen kirjallisuuden perusteella todistettavaa eroa. Sen sijaan ratkaisevaa on se, kuinka ammattitaitoinen lävistäjä on ja kuinka hygieenisesti reikä tehdään.

Tulehtumisessa merkittävä rooli on asiakkaan omalla toiminnalla reiän oton jälkeen. Hoito-ohjeita pitää noudattaa, ottaa reiän sitten millä tavalla hyvänsä.

Lue lisää: Pitääkö korua pyöritellä? Mitä jos reikä tulehtuu? Lävistysten hoitoon liittyy paljon uskomuksia ja myyttejä, joista voi olla enemmän haittaa kuin hyötyä

Ei loman alla

Mitä sitten olisi hyvä ottaa huomioon, jos lapsi haluaa reiät korviinsa? Majanderin mukaan kannattaa kertoa, että se sattuu vähän, ei paljon mutta vähän aina kuitenkin.

”Kannattaa myös katsoa, ovatko odotukset realistiset korvisten suhteen. Jos vanhemmalla tai lapsella on mielessä isot prinsessakorvikset, eivät ne oikein toimi leikki-ikäisellä. Nappikorvikset ovat paras valinta, kun koulussa juoksee ja kiipeilee. Siihen pientä kimaltavaa timanttia, niin hyvä tulee.”

Kannattaa miettiä myös sopivaa ajankohta, sillä reikä ei parane hetkessä. Suositus esimerkiksi on, ettei uitaisi pariin viikkoon lävistyksen oton jälkeen.

”Se koskee nimenomaan uima-altaita ja järvivesiä. Jos on lähdössä lomamatkalle meren äärelle, se on suolavettä ja siinä saa kaikin mokomin uida”, Majander sanoo.

Majander kehottaa välttämään myös saunomista. ”Kyse on hikoilusta: ihon pinta on likainen ja hiki kuljettaa bakteereita, ja se lisää tulehdusriskiä. Jos siis haluaa saunoa, pitää peseytyä hyvin ennen löylyyn menoa.”

Sama koskee kuntoilua: saa kuntoilla, mutta reikä pitää puhdistaa hyvin kuntoilun jälkeen. Tarkat hoito-ohjeet saa niin lävistys- kuin kultasepänliikkeestä.

Hinta voi näytellä myös roolia rei’ityspaikkaa valittaessa. Kultasepän liikkeissä korvien rei’itys maksaa noin 24 eurosta ylöspäin ja lävistysliikkeessä 50 eurosta ylöspäin.

”Korvien rei’itys on minimaalisen pieni osa liiketoimintaamme. Se on vain lisäpalvelu, kuten pattereiden vaihto tai kaiverrukset. Se on toki olennainen asia, jotta asiakas tulee joskus ostamaan myös korvakoruja”, Majaniemi Timanttisilta sanoo.