Miten liukkailla pääkallokeleillä pysyy parhaiten pystyssä? – Asiantuntija kertoo, mitkä ovat erityisiä vaaranpaikkoja

Sään lämpeneminen teki kelistä äärimmäisen liukkaan, eikä helpotusta ole näkyvissä vielä ainakaan viikkoon. Fysioterapeutti kertoo liudan vinkkejä, joiden avulla voi välttää kaatumiset.

Jäiset möykyt Sammonkadulla ovat vaarallisia liukastumisen kannalta. Sammonkadun jäiset kohdat ovat suurelta osin sulaneet, mutta esimerkiksi Sampolan risteyksen pääty on vielä liukas.

Aamulehti

Vesisade ja plussan puolelle noussut lämpötila muuttivat talviparatiisin vaaralliseksi jääradaksi. Miten liukkaalla kelillä pysytään pystyssä, ja miten kaatuja välttyy suurimmilta vaurioilta?

Nääsville ry:n fysioterapeutti ja hankesuunnittelija Piia Tulasalo kertoo, millaisin keinoin näillä säillä voi pysyä valppaana. Kaikki alkaa riittävästä liikkumiseen varatusta ajasta. ”Kannattaa varata aikaa, niin ei tarvitse lähteä kiireellä liikkeelle. Kiireessä kaatumisia tapahtuu useammin”, Tulasalo sanoo.

Kulkuväylät kannattaa valita ajatuksella. Hyvin hiekoitettujen teiden ja esimerkiksi keskusta-alueen lämmitettyjen katujen valitseminen auttaa pysymään pystyssä. Tarvittaessa myös pysähtymismahdollisuudet ja apuvälineet on syytä huomioida.

Tampereen kadut ovat tällä hetkellä liukkaan jään ja sulamisveden peitossa.

”Jos on mahdollista käyttää esimerkiksi sauvakävelysauvoja apuna liukkaalla, niin moni kokee, että niistä saa tukea liikkumiseen, vaikka normaalikelillä pärjäisikin ilman.”

Muita liukkaalla säällä hyödyllisiä välineitä ovat esimerkiksi nasta- tai kitkakengät. Tavallisiin talvikenkiin voi asettaa irrotettavat liukuesteet eli nastat.

Erityisen tärkeänä Tulasalo pitää sitä, että hyvät talvikengät laitetaan jalkaan myös silloin, kun lähdetään hakemaan postia tai viemään roskia.

”Yleensä talvikengissä on pohjassa parempi kuviointi kuin kengissä, joiden pohja on pehmeää kumia. Kaatumisia sattuu esimerkiksi silloin, kun lähdetään viemään roskia sisäsandaaleilla.”

Talvikenkiin voi kiinnittää tarvittaessa liukuesteet, joiden pohjassa olevat nastat estävät liukastumista tehokkaasti.

Kuinka kaatua paremmin?

Kun vahinko on jo tapahtunut, on olennaista pyrkiä minimoimaan aiheutuva vahinko. ”Kaatuminen tapahtuu niin nopeasti, ettei sitä yleensä ehdi ajattelemaan. Parasta on, jos pystyy jostakin ottamaan tukea niin, että voi hidastaa kaatumista.”

Tulasalo kertoo, että pahinta kaatumisessa on kaatua koko painolla lonkan päälle tai lyödä pää. Käsillä vastaanottamisessa piilevät omat riskinsä, mutta Tulasalo pitää kaatumistapaa kuitenkin kannattavana. ”Siitä voi aiheutua ranteen murtumisia, mutta se ei ole silti niin huono vaihtoehto kuin lonkkamurtuma tai pään lyöminen.”

Omaa tasapainoaan voi parantaa

Tulasalo kertoo, että on tärkeää pitää kävely mahdollisimman normaalina, vaikka keli onkin liukas. ”Jos jännittää kauheasti ja kävelytapa muuttuu liukkaudenpelon vuoksi, niin kaatumisia tapahtuu herkemmin.”

Jalkojen lihasvoimalla ja tasapainotaidolla on valtava merkitys pystyssä pysymiseen. Kun reisi- ja pakaralihaksissa ja pohkeen ja säären alueen lihaksissa on riittävästi voimaa, pysyy paremmin pystyssä. Tasapainotaitoa varten tarvitaan hyvää liikkuvuutta, erityisesti nilkoista, polvista ja lonkista sekä vartalosta. Erilaisilla harjoitteilla voi vahvistaa jalkojen lihaksia. Myös tasapainoa voi parantaa harjoittelemalla.

Talvella kunnossa pidetyillä alueilla liikkuminen voi muuttaa matkan sujuvuutta merkittävästi.

Karhunkatu Kissanmaalla on möykkyinen ja lätäkköinen, kun osa tiestä on sulanut ja osa on jäisillä möykyillä.

”Jos tasapaino on heikompi, voi harjoitella esimerkiksi viivaa pitkin kävelemistä. Siinä tulee pieniä horjahduksia, joita ihminen korjaa tukiaskelilla. Jos on jo valmiiksi hyvä tasapaino, voi harjoitella esimerkiksi yhdellä jalalla seisomista niin, että kääntää pään sivulle olkapään yli ja vaihtaa välillä katselusuuntaa.”

Viimeisenä Tulasalo neuvoo ottamaan huomioon yleisen terveydentilan. ”Esimerkiksi vääränlainen lääkitys voi aiheuttaa huimausta, samoin kuin nestehukka tai heikko ravitsemustila.”