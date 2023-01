Voiko pilaantuneesta huulipunasta saada ruokamyrkytyksen? Tukesin ylitarkastaja kertoo, miksi vanhentunutta kosmetiikkaa ei kannata käyttää

Monen kaapeissa lojuu meikkejä ja voidepurkkeja, joita ei ole tullut käytettyä loppuun. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ylitarkastaja Anna Vuori kertoo, mistä tietää, onko tuote aika heittää pois vai voiko sitä vielä käyttää.

Oma kosmetiikkavarasto on hyvä käydä aika ajoin läpi ja tarkistaa, että tuotteissa on päiväystä jäljellä.

Kylpyhuoneen kaappeja siivotessa vastaan tulee usein puoliksi käytettyjä kosmetiikkatuotteita, jotka ovat jääneet hyllyille lojumaan.

Jos tuote on ollut selkeä hutiostos, se on helppo heittää pois. Enemmän päänvaivaa aiheuttavat kalliit meikit, kuorintavoiteet tai hajuvedet, joiden käyttämiseen ei perusarjessa tule usein tilaisuutta.

Mistä tietää, kuinka kauan kaapin perälle unohtunut kosmetiikka on käyttökelpoista, Turvallisuus- ja kemikaaliviraston kemikaalituotteiden ylitarkastaja Anna Vuori?

”Meikkeihin ja muuhun kosmetiikkaan pitää lain mukaan merkitä, kuinka kauan ne säilyvät. Merkinnän pitää olla sekä varsinaisessa käyttöpakkauksessa että mahdollisessa pahvipakkauksessa.”

”Jos tuote säilyy avaamattomana vähintään 30 kuukautta, pakkauksesta löytyy kuva avatusta purkista, jonka kylkeen on merkitty, montako kuukautta tai vuotta tuote säilyy avaamisen jälkeen. Alle 30 kuukautta säilyvissä tuotteissa on tiimalasi tai parasta käytettynä ennen -teksti, jonka perään on merkitty kuukauden tai päivän tarkkuudella, mihin asti tuote säilyy.”

”Joihinkin todella pitkään säilyviin tuotteisiin kuten hajuvesiin säilyvyyttä ei välttämättä tarvitse merkitä. Tällaiset tuotteet säilyvät avattuinakin vuosia.”

Entä jos ei ole varma, kauanko jokin tuote on ollut kaapissa tai avattuna? Mistä siinä tapauksessa voi päätellä, uskaltaako tuotetta vielä käyttää?

”Aistinvaraisesti voi tutkia, onko tuotteen koostumus tai tuoksu muuttunut. Esimerkiksi ripsiväri tai voide voi muuttua kokkareiseksi tai tuotteen pintaan on saattanut nousta öljy-, rasva- tai vesikerros. Jos ei ole varma, onko tuote kunnossa, se kannattaa mieluummin heittää pois.”

Mitä voi tapahtua, jos käyttää vanhentunutta kosmetiikkaa? Voiko huulipunasta saada ruokamyrkytyksen tai ripsiväristä silmätulehduksen?

”Moni kosmetiikkatuote on vesipohjainen, mikä tarjoaa bakteereille hyvän kasvualustan. Vanhentunut tuote voi aiheuttaa ärsytysreaktion iholle tai esimerkiksi silmään.”

”Huulipunaa tulee nieltyä niin vähän, että ruokamyrkytys ei kuulosta mahdolliselta. Ripsiväristä tuleva silmätulehduskin vaatisi oikean bakteerin ja sen, että sitä pääsee silmään riittävä määrä. Todennäköisimpiä oireita ovat esimerkiksi ihon punoitus tai kutina.”

Onko jokin herkästi pilaantuva kosmetiikkatuote, jonka päiväystä pitäisi muistaa seurata erityisen tarkasti?

”Useimmissa tuotteissa on säilöntäaineita sen verran, että ne eivät vanhene kovin helposti. Kaikkein huolellisin kannattaa olla niiden tuotteiden kanssa, joita markkinoidaan säilöntäaineettomina. Erityisen herkästi pilaantuu säilöntäaineeton tuote, joka sisältää vettä.”

Onko sillä merkitystä, miten tai missä tuotteita säilyttää?

”Kuuma ja kostea kylpyhuone ei välttämättä ole paras mahdollinen säilytyspaikka, mutta sielläkin tuotteiden pitäisi säilyä pakkausmerkinnässä ilmoitettu aika. Jos pakkauksessa neuvotaan säilyttämään tuote esimerkiksi valolta suojassa, ohjetta on syytä noudattaa.”