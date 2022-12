Keskustorilla tärähtää taas perjantaina, kun tätiparkourista innostuneet antavat kaiteille, portaille ja pylväille kyytiä. Lajin Tampereelle tuonut näyttelijä Elisa Piispanen vakuuttaa, että temppuilu sopii kaikille leikkimielisille. Ei tarvitse osata mitään. Kuvista ja videoista näet, millaista menoa tätiparkour tarjoaa.

Aamulehti

Neljättä kertaa Tampereen Keskustorilla järjestettävä tätiparkour kutsuu kaikki hulvattomat heittäytyjät mukaan perjantaina 9. joulukuuta kello 12. ”Tule sellaisena kuin olet ja liity iloiseen joukkoomme. Minä lietson osallistujat kokeilemaan temppuja ja myös rauhoittelen, jos menee liian villiksi niin kuin välillä näyttää menevän”, sanoo tätiparkourin koollekutsuja, tamperelainen näyttelijä Elisa Piispanen.

Ruotsissa ilmiöksi kohonnut tantparkour innosti Piispasen kokeilemaan lajin suomalaisversiota kotikaupungissaan. Ensimmäiset kerrat onnistuivat yli odotusten. ”Osallistujat nauroivat tunnin putkeen. Mukana hulluttelussa oli 40–70-vuotiaita naisia ja miehiä. Mukaan voivat siis tulla myös miehet, lapset, nuoret, kaikki. Temppuilu ei ole vain tätejä varten. Tässä on kyse yhdessäolosta ja iloisesta hetkestä vaikka kesken lounastunnin.”

Mitä? Tätiparkour Tampereella Kokoontuminen Tampereen Teatterin pääovella perjantaina 9. joulukuuta ja tiistaina 13. joulukuuta kello 12. Yhden tunnin kestävä tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton. Mukana voi olla juuri sen ajan, jonka ehtii ja haluaa. Ilmoittautumista ei tarvita.

Elisa Piispasen tyylinäyte pylväässä. ”Olen yllättynyt, kuinka paljon hyviä parkourkohteita Keskustorin alueelta ja koskenrannasta löytyy.”

Piispanen korostaa, että mitään ei tarvitse osata etukäteen. Ei tarvitse olla voimakas, notkea ja rohkea. ”Mottomme on, ettei ole olemassa liian pientä estettä. Jo sentin korkuisella katukiveyksen reunuksella kulkeminen vaatii tasapainoa! Tee mitä jaksat ja ehdit, kunnioita omaa kehoasi, toisia ja kaupunkitilaa. Riittää, kun laitat jalkaan luistamattomat kengät ja ylle leikkimisen kestävät ulkovaatteet, samanlaiset kuin vaikka pulkkamäkeen.”

Hei, mitä te teette?

Aikuisten hyppiminen, kiipeily, kieriminen, roikkuminen ja tasapainoilu on herättänyt Keskustorilla kiinnostusta. Hei, mitä te teette? Keitä te olette? Onko tämä jokin esitys? ”Vastaamme, ettei kyseessä ole esitys ja tule mukaan vaan, jos haluat. Osallistujat ovat olleet huimia, jotkut jopa hurjapäisiä. Olen itsekin saanut oppia, että ahaa, noinkin voi tehdä.”

Tätä ei ehkä kannata kokeilla ihan ensimmäisenä. Taitava Jenni Sofia Pylkkänen hyppäsi roikkumaan Tampereen Teatterin lipputangon pidikkeeseen.

Anu Ala-Korpela liukui alas Laikun kaidetta. ”Harmi, kun talvitakki ei anna kovempaa vauhtia!”

Parkouraajien meno näytti ohikulkijoiden silmiin ajoittain hivenen omalaatuiselta. Hyvä tunnelma ja raikuva nauru kertoivat, että hauskalla asialla oltiin.

Jenni Kuronen-Neves (ylhäällä) ja Tanja Lähteenmäki antoivat yhteisen tyylinäytteen.

Yksi näyttävimmistä suorituksista on ollut se, kun tädit laskea lurauttivat Laikun portaiden pitkiä kaiteita pitkin. Aah, viimeinkin! Moni oli haaveillut tempusta kouluvuosista asti. Nauru repesi myös silloin, kun joku keksi mainostelineen alta konttaamisen. Siinä kävi tietenkin niin, että ”ständi” jäi joksikin matkaa keikkumaan parkouraajan selkään.

Yksi tapahtuman osallistujista oli Sari Brand , joka luki lehtijutun tätiparkourista ja sai siitä innostuksen kipinän. Nyt hän suunnittelee jo oman mummoparkourin järjestämistä.

Pari sanaa Piispasesta

Elisa Piispanen on 49-vuotias Tampereen Teatterin näyttelijä. Hän on tällä hetkellä mukana Anastasia-musikaalissa ja komediassa Salaisuuksien ilta. Piispasella on joogaopettajan, astangajoogaohjaajan ja tankotanssiohjaajan koulutus. Lisäksi hän järjestää yrityksille opetusta vuorovaikutus- ja hyvinvointitaidoissa. Tätiparkourien myöhemmät ajankohdat löytyvät Piispasen Instagram-tililtä.

Elisa af Hällström (vas.), Elisa Piispanen ja Lotta Ansakorpi taipuivat mutkille Vanhan kirkon kaiteilla.

Kehonsa hyvin hallitseva Jenni Sofia Pylkkänen näki Koskenrannan puiden välissä mahdollisuuden mielenkiintoiseen taivutusliikkeeseen.

Mahtuuko tästä alta? Sari Brandin tyylinäyte. Hän innostui jo ideoimaan mummuille omaa parkouria.

Jenni Sofia Pylkkänen ja Leena Waismaa löysivät koskenrannasta tasapainoilureitin, jossa oli juuri sopivasti haastetta.

Jenni Kuronen-Neves hyppi tasajalkaa alas kulttuuritalo Laikun portaita.

Lotta Ansakorpi vääntäytyi Vanhan kirkon kaiteilla erikoiseen asentoon pää alaspäin. ”Tää on ihan rento”, hän kommentoi muille osallistujille.

Jenni Kuronen-Neves sommitteli kehonsa kiinnostavaan kaiteen alitukseen Tampereen Teatterin edustalla.

Elisa af Hällström (takana) ja Jenni Kuronen-Neves tekivät temppuja skeittikaaren innoittamana. Kuronen-Neves liukui lopulta kaarta alas vatsallaan – tarkoituksellisesti tai sitten ei.

Mitä, jos viettäisit lounastuntisi näin? Leena Waismaa ja Elisa af Hällström antoivat mallia tukeutumalla Laikun kaiteisiin.

Elisa af Hällström (vas.) ja Elisa Piispanen löysivät Vanhan kirkon tapulin takaa kolosen, jossa pystyi tekemään taivutuksia ja venytyksiä.

Elisa Piispanen (takana), Elisa af Hällström (takana vas.) Tanja Lähteenmäki, Leena Waismaa, Anu Ala-Korpela, Sari Brand ( kesk.), Jenni Kuronen-Neves (edessä vas.), Jenni Sofia Pylkkänen ja Lotta Ansakorpi ovat huumorintajuisia tätejä, jotka eivät arkaile itsensä likoon pistämistä.