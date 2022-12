Pena-poni auttaa Vilma Seppälää, 9, keskittymään hetkeen: ”Eläin ei arvostele, eikä ole ennakkoluuloinen tai pitkävihainen”

Tampereella hevosavusteista toimintaa on tehty yhteistyössä Lastenklinikan tuki ry:n kanssa Teivon Ravikoulun alusta saakka. Eläinavusteinen toiminta voi auttaa erilaisten käytöshäiriöiden hoidossa ja motivoida myös paranemisprosessissa.

Talilla touhuaminen tuo Vilma Seppälälle hyvän mielen. Pena-poni on yksi Teivon Ravikoulun eläinavusteisen toiminnan mahdollistaja.

Aamulehti

Teivon Ravikoulun käytävältä kuuluu iloinen kavioiden kopse. Vilma Seppälä harjaa shetlanninponi Penan pitkäksi kasvanutta otsatukkaa ja ohjaa varmoin ottein tätä kääntymään ympäri.

Kun katselee yhdeksänvuotiaan vuorovaikutusta ponin kanssa, ei uskoisi, että lapsi kampailee arjessaan niin vilkkauden kuin keskittymisvaikeuden kanssa. Eläimelle ei tarvitse kertoa edes lukemiseen liittyvistä ongelmista, koska sitä nämä eivät haittaa.

Sen sijaan ponin korvaan voi käydä supattamassa salaisuuksia ja purkaa mieltään.

Myös Vilma Seppälän äiti Katri Lehto on huomannut, miten eläimen läsnäolo vaikuttaa muutoin hieman äkäiseen ja ahdistavien ajatusten kanssa kamppailevaan tyttäreensä.

Hän ei tiedä, ovatko jotkut arkea mutkistavista vaikeuksista seurausta ongelmallisesta synnytyksestä. Tyttären elämä käynnistyi elvytyksellä. Happivajeen vuoksi ruumiinlämpö tuli laskea ensimmäisiksi päiviksi kylmähoidon avulla alas, jotta aivotoiminta pystyttiin pelastamaan. ”Jännitimme, jättääkö tämä kehitykseen vaikutuksia.”

Lapsi kuitenkin toipui ja alkoi oppia uutta. Hän myös kiipesi jo varhain ponin selkään eikä ole tämän jälkeen malttanut viipyä kauaa pois talliympäristöstä.

Eläinavusteisuus terapiamuotona

Esimerkiksi oppimisen tukena käytetyt lukukoirat ovat Suomessa jo melko tuttuja. Eläinten läsnäolo on kuitenkin yleistymässä myös muussa ennaltaehkäisevässä ja toimintakykyä tukevassa työssä.

Luonnonvarakeskuksen tutkijan Maija Lipposen mukaan on hyvä erottaa, mikä eläinavusteisesta tuesta on vapaaehtoista ja mikä luokitellaan terapiaksi. Ammatillista eläinavusteista työtä toteutetaan terapiassa, sosiaalialalla tai kasvatusalalla sekä erilaisissa hyvinvointipalveluissa.

Nuorten käyttäytymishäiriöiden lisäksi eläinavusteisuuden on nähty kehittävän sosioemotionaalisia taitoja niin neurologisessa kuntoutuksessa kuin autismikirjon häiriöissä. Eläimet ovat mukana myös esimerkiksi aikuisten mielenterveys- ja päihdekuntoutuksessa sekä muistisairaiden hoidossa.

Tampereella hevosavusteista toimintaa on tehty Lastenklinikan tuki ry:n kanssa yhteistyössä Teivon Ravikoulun alusta saakka. Toiminta on maksullista, mutta sitä tuetaan lahjoitusvaroilla. Vaikka Seppälän kohdalla hoitomuoto on epävirallinen, eläin toimii tukena.

Teivon Ravikoulun talli on Vilma Seppälälle tuttu myös kerhotoiminnasta ja kesäleireistä. Pena-ponia taluttaa ravikoulun vetäjä Viena Kauppi.

Eläimen kanssa pätee eri tavat

Teivon tallilla eläinavusteisessa toiminnassa on mukana koko ravikoulun kavioväki eli neljä hevosta ja kolme ponia.

Palvelusta riippuen eläinavusteinen toiminta voi sisältää eläinten hoitamista, vuorovaikuttamista, koskemista ja liikkumista tämän kanssa. Eläimen läsnäolo alentaa fysiologista stressiä, mikä näkyy alentuneena kortisolin, sydämensykkeen ja verenpaineen tasona. Vaikutus näkyy myös mielialassa. Eläimen kanssa esimerkiksi pelot, ahdistus ja levottomuus voivat vähentyä.

”Eläin antaa välittömän ja aidon palautteen. Se ei arvostele, eikä ole ennakkoluuloinen tai pitkävihainen”, Lipponen pohtii.

Vaikka siis äiti tietää temperamenttisen lapsensa osoittavan ihmisille myös voimakkaita vihastumisen tunteita, hevonen ei tätä näe.

Teivon ravikoulun uusin poni Pena on ostettu lahjoitusvaroilla. Ravikoulun vetäjän mukaan hevoset ovat monesti jopa kiltimpiä kuin ponit, joilla on enemmän luonnetta.

Eläimellä on väliä

Hevonen on koiran ohella yksi yleisimmistä hoidon tukena käytettävistä eläimistä. Koska hevonen on isokokoinen ja kunnioitusta herättävä eläin, tämän kanssa vuorovaikutus lisää rohkeutta ja onnistumisen kokemuksia. Hevonen myös reagoi herkästi ihmisen kehonkieleen, mikä vahvistaa tarkkaavaisuutta ja vaatii läsnäoloa.

”Hevosessa on erityistä tietysti myös se, että sen selässä voi istua tai maata, mitä voidaan hyödyntää yhtenä elementtinä terapiassa tai toiminnassa”, Lipponen toteaa.

Näiden lisäksi myös muita maatilan eläimiä ja pieneläimiä voi käyttää eläinavusteisessa toiminnassa. Toisinaan asetelma voi olla vain hieman etäisempi ja ihminen voi havainnoida eläintä kauempaa. ”Esimerkiksi kanit ja jyrsijät tutkimuksen mukaan stressaavat sylissä pitämistä, jolloin niiden käsittely ei ole eläimen hyvinvoinnin kannalta hyväksi.”

Jotta eläin olisi turvallinen kumppani esimerkiksi kuntoutukseen, lajille tyypilliset käyttäytymistarpeet pitää huomioida. Eläin ei saa voida pahoin tai kokea stressiä ihmisen hyvinvoinnin kustannuksella. ”Mitään eläintä ei tule käyttää eläinavusteiseen toimintaan ilman, että sitä on siihen koulutettu tai vähintään totutettu”, Lipponen sanoo.

Katri Lehto on omalla aktiivisuudellaan tartuttanut myös tyttäreensä ”heppahulluutta”. Kuvassa myös shetlanninponi Sonja ja tämän emo Ella.

Motivoi paranemisprosessissa

Teivon Ravikoulussa Pena muuttuu yllättäen levottomaksi ja alkaa riuhtoa irti otteesta. Vilma Seppälää naurattaa, kun poni lähtee kirmaamaan karkuun tallinväki perässään. Eläimen kanssa vuorovaikutuksessa voi oppia paljon uutta niin lajille tyypillisestä käytöksestä kuin myös itsestään. Oma vilkkaus saa näin uudet mittasuhteet voimakastahtoisen ponin rinnalla.

Eläinavusteiset palvelut nähdäänkin tehokkaana tukena kuntoutuksessa, koska eläimen läsnäolo voi sitouttaa paremmin prosessiin. Tämä taas nopeuttaa kuntoutumista.

Myös nuorella hevosharrastajalla on määrätietoinen tavoite. Poniravikortista haaveileva nuori uhkuu intoa ajaa tulevaisuudessa kilpaa.

”Unelma olisi, että saisin oman ponin tai hevosen”, Seppälä summaa.

Tampereen Lastenklinikan Tuki ry on mukana perhetapahtumassa, joka järjestetään lauantaina 10.12. ravien yhteydessä. Arpajaisilla ja lahjoituksilla mahdollistetaan lasten ja nuorten pääsy hevosavusteisen toiminnan pariin myös jatkossa. Teivon ravikeskuksessa ohjelmassa on muun muassa joulumyyjäiset, tonttupolku ravikoulun ponien kanssa ja hevoskärryajelua.Tapahtuma on alle 18-vuotiaille maksuton.