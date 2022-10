Valkeakoskelaispariskunta kehitti pelin, joka houkuttelee keskustelemaan myös vaietuista puheenaiheista

”Korttipakan kysymykset ohjaavat arjen asioita syvällisempiin keskusteluihin”, kertoo Keskustelupakan yhdessä vaimonsa kanssa kehittänyt Viljami Metsäkylä Valkeakoskelta.

Aamulehti

Toimitusjohtaja Viljami Metsäkylä Valkeakoskelta on kehittänyt yhdessä yrittäjäpuolisonsa, kirjailija Helena Kastikaisen kanssa Keskustelupakka-nimisen seurapelin. Sitä on myyty tähän mennessä noin 8 000 kappaletta ympäri Suomen. Pakan kysymyskorttien tehtävänä on saatella pelaajat syvällisten keskusteluiden äärelle.

Eivätkö suomalaiset osaa enää omin neuvoin keskustella keskenään, Viljami Metsäkylä?

”Erilaiset ruudut vievät arjessa paljon aikaa. Moni on vahvassa puhelinkoukussa, ja se vie vääjäämättä huomion niin, ettei perheissä päästä uppoutumaan syvällisiin keskusteluihin. Ihmiset kaipaavat keskusteluyhteyttä, jossa nousee esiin muutakin kuin esimerkiksi työpaikan, tv-ohjelmien tai julkkisten asioita.”

Korttipakkako siihen auttaa?

”Palautteen mukaan kyllä. Sen mukaan pakan kysymykset johdattavat aiheisiin, jotka eivät normiarjessa nouse esille, vaikka oltaisiin miten puheliaita. Pakka ohjaa miettimään esimerkiksi arvoja, unelmia ja pelkoja. Kysymysten läpikäyminen merkitsee luottamuksellista itsetutkiskelua, jota tekee yhdessä toisen kanssa.”

Millaiset henkilöt korostuvat asiakaskunnassa?

”Enemmistö ostajista on naisia 25 ikävuodesta ylöspäin.”

Mikä on ollut paras palaute?

”Eräällä pariskunnalla oli ollut ongelmia vuosikymmenen ajan. Yhteistä puhuttavaa ei enää ollut. Pariskunta kertoi pelanneensa peliä muutaman viikon ajan niin, että he nostivat joka ilta esiin yhden tai kaksi kysymyskorttia. Nyt heidän tilanteensa on parempi kuin ennen.”

Millaisia kysymyksiä Parisuhde-pakasta löytyy?

”Esimerkiksi seuraavanlaisia: Mikä sinua pelottaa parisuhteessa? Onko sinun helppo pyytää anteeksi? Miltä näyttäisi täydellinen eroottinen loma? Minkä haaveen toteuttamista olet odottanut liian kauan? Lisäksi yhdessä kortissa pyydetään kuvailemaan täydellinen elämäntyyli.”