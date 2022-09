Korealainen ihonhoito on nyt muodikkaampaa kuin koskaan, ja tuotteita saa Tampereella jo lähikauppojen hyllyistä: ”Ihonhoitoni mullistui kokonaan”

Sara Lahtisen murrosikä alkoi nuorena. Ihoon tuli epäpuhtauksia, ja lääkärin antamat voiteet vain kuivattivat. Japani-innostuksen ansiosta hän löysi korealaisen kosmetiikan. ”Ihon sävy on tasoittunut ja iho on rauhoittunut. Se ei ole enää niin ärhäkkä. Myös tekstuuri on parantunut ja t-alueen rasvaisuus vähentynyt.”