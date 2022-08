Main ContentPlaceholder

Hyvinvointi

Tamperelaisnainen sairastui syöpään 27-vuotiaana ja pelkäsi, ettei voi ikinä saada lapsia – Sitten tapahtui jotain, jota hän kuvaa ihmeeksi

Tays on edelleen ainoa pakastetun munasarjakudoksen palautuksia tekevä yliopistosairaala Suomessa. Kuuden viime vuoden aikana on tehty viisi palautusta, ja niistä alkoi kolme raskautta. ”Se on joka kerta niin ihmeellistä”, kuvaa ylilääkäri Katja Ahinko. Yhden lapsista sai kolmekymppinen tamperelainen avopari. Kesäkuussa synnyttänyt äiti sairasti aiemmin imukudossyövän, johon käytettiin munasoluille haitallisia solunsalpaajia.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna Kommentoi

Tilaajille

Alun epäusko uutta hoitomuotoa kohtaan vaihtui iloon, kun tamperelaisperheeseen syntyi lempinimen Mansikki saanut kesätyttö. Hänen silmänsä ja suunsa muistuttavat äitiä, ja ilmeissä näkyy isän piirteitä.

Aamulehti Äiti istuu jumppapallon päällä ja heijaa kantorepussa uinuvaa esikoistaan koko haastattelun ajan. Tytön lempinimi on Mansikki. Hän sai sen mansikkakuvioisen bodynsa ansiosta. Pikkuinen ei inahdakaan koko aikana. Äiti on tyytyväinen, sillä juhannusviikolla Tampereella syntynyt tyttö on nukkunut edeltävinä päivinä huonosti. ”Kaikki väsymys väistyy, kun vauva hymyilee”, äiti sanoo kaikki maailman rakkaus äänessään.