Näillä vanhoilla autoilla on vannoutunut harrastajakuntansa – Kangasalan kokoontumisajoissa ihasteltiin ruotsalaista rautaa

Klassikko-Volvojen kokoontumisajoihin Kangasalle kokoontui kaikkiaan 50 autokuntaa lauantaina.

Timo Savola on ollut Volvo-kerholainen 34 vuotta ja omistanut Volvoja vuodesta 1986 lähtien. Pakettiautoksi rekisteröity Duett on vuosimallia 1968.

Kangasala

Vesa Koskinen muistaa aina karkauspäivän vuonna 2020. Finlandia-talossa Helsingissä järjestetyssä tilaisuudessa oli paikalla hänen omistamansa Volvo P1800 eli ”Pyhimys-Volvo”. Auton etupenkille istui sen jo 1950-luvulla suunnitellut Pelle Petterson.

”Puhelimme ja keskustelimme siinä aika kauan. Lopuksi hän signeerasi nimikirjoituksensa autoon. Se oli sellainen elämys, joka tapahtuu autoharrastajalle vain kerran elämässä.”

Petterson täyttää tässä kuussa 90 vuotta. Koskisen auto on mallin ensimmäiseltä tuotantovuodelta 1961, ja sen valmistusnumero on vain 310. Auto on kulkeutunut Suomeen Kaliforniasta jo 1980-luvulla.

Ikaalisten mies omistaa 13 Volvoa, joista viisi on museorekisterissä. Kaikilla autoilla on nimet, kuten perheenjäsenillä pitääkin. Tämä Pyhimys-Volvo on ristitty Simoksi.

Suunnittelija signeerasi kuuluisan autonsa lähes 60 vuotta sen valmistumisen jälkeen.

Tanja Hutko-Jokinen ja Timo Jokinen ajoivat tapahtumaan Lempäälästä. Jokinen oli mukana jo 1990-luvulla, kun kaikkien Volvojen yhteisiä kokoontumisajoja alettiin suunnitella.

Vetää vaununkin

Kangasalan Mobilian pysäköintialueelta löytyi lauantaina kymmenkunta Pyhimystä, kun Volvo-harrastajat kurvasivat paikalle kesäisten kokoontumisajojen merkeissä.

Hyvin edustettuina olivat myös koppimaiset Duett-mallit sekä sutjakammat PV:t. Uudempiakin Volvoja löytyi aina 2000-luvulle saakka. Vanhin paikalle ajettu Volvo oli vuodelta 1953. Tapahtumaan osallistui noin 50 autokuntaa.

”Volvoja on helppo harrastaa. Varaosia saa yhä, ja yksinkertaista tekniikkaa on helppo korjata itsekin. Mukavaa porukkaa vielä”, kehuu Kangasalle Tuusulasta kurvaillut Jani Leino.

Hänet vei Volvojen maailmaan vaarilta saatu 200-sarjan auto. Vanhat ruotsalaisautot ovat yhä vahvoja ja kestäviä – Leino esimerkiksi on vetänyt 1966-mallisella Duettillaan vaikeuksitta pientä asuntovaunua.

”Hyvin vääntää tiellä. Edelleen voi ajaa hymy korvissa”, hän vakuuttaa.

Vesa Koskisen Pyhimys-Volvon etupenkillä on pari vuotta sitten istunut auton suunnittelija Pelle Petterson. Kokemus oli Volvo-harrastajalle ikimuistoinen.

Mänttäläiset Jukka ja Jussi Pisteri toivat paikalle vuonna 2002 ostamansa Pyhimys-Volvon. ”Liikenteen mukana pärjää edelleen hyvin, vaikka auto on vuodelta 1964”, Jukka Pisteri sanoo.

Pälkäneläisen Kalevi Laineen tallista löytyy Volvo 142 GT vuosimallia 1972. ”Auto maksoi Ruotsissa 6800 euroa ja autovero 25 euroa päälle.”

Porilainen perhe on omistanut Volvo PV 544:n vuodesta 1969 lähtien. Korjauksista on vastannut Eira Huuhkan aviomies Markku. Auto on maalattu viimeksi 30 vuotta sitten.

Markku Jylhäsalo Ylöjärveltä on Pyhimys-kerhon puheenjohtaja. Omalla museoautollaan hän ajaa harkiten, vain parisen tuhatta kilometriä vuodessa.

Jaakko Luodon myyntipöydällä oli tarjolla varaosia ja tarvikkeita. Monet osat ovat harvinaisia, ja se näkyi hinnoissa. Esimerkiksi vanhaa Volvon tunkkia ei löydy enää muualta kuin rapakon takaa.

Volvojen kesäpäivä keräsi Kangasalle noin 50 autokuntaa Pirkanmaalta ja muualta eteläisestä Suomesta.