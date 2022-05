Main ContentPlaceholder

Hyvinvointi

Onnistutko tässä liikkuvuushaasteessa? Harva onnistuu kumminkin päin: Katso videolta, miten liike tehdään

Ojentajavenytyksellä voit testata käsien ja rintarangan venyvyyttä. Kyseessä on temppu, jolla kannattaa haastaa itseään. UKK-instituutin Katriina Ojala kertoo, että jos on kovin lihaksikas, liike voi olla vaikeampi suorittaa. Harva onnistuu kumminkin päin, mutta toisella kädellä voi avittaa. Tämä on juttusarjan kolmas osa.

Saatko kädet näin, molemmin päin? On tavallista, että toinen puoli on jäykempi.