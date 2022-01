Suora lähetys kello 17: Osallistu tehokkaalle lihaskuntotunnille tästä – tämä treeni haastaa kehoa monipuolisesti

Aamulehti näyttää tiistaina suorana lähetyksenä lihaskuntoon keskittyvän tunnin Go Go City -liikuntakeskuksesta Tampereelta. Osallistu tehokkaaseen ja hauskaan treeniin tässä jutussa. Suorasta lähetyksestä julkaistaan tallenne.

Ryhmäliikuntatunnit ovat edelleen tauolla koronarajoitusten vuoksi. Tältä näytti Bodycombat-tunnilla Hämeenpuiston Go Go -liikuntakeskuksella vuonna 2020.

Aamulehti on näyttänyt alkuvuonna monipuolisesti erilaisia jumppalivejä. Tiistaina 11. tammikuuta on vuorossa tehokas triplatunti, joka on jaettu kolmeen 20 minuutin osioon. Tunnin aikana treenataan läpi pakarat ja alavartalo, käsivarret sekä vatsan ja selän alueet.