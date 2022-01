Etsitkö uutta harrastusta? Se löytyy kenties täältä – lue kaikki Aamulehden Harrasta & luo -jutut tästä

Vuodenvaihteen jälkeinen aika on perinteisesti se, jolloin ajatukset kääntyvät uusiin harrastuksiin. Aamulehden Harrasta & luo -jutuista löydät runsaasti vinkkejä, miten saat aikasi kulumaan.

Perinnelajit kunniaan

Perinteiset harrastukset, kuten paini, hiihto ja pesäpallo ovat Pirkanmaalla hyvissä voimissaan ja harrastuspaikkoja löytyy useita Tampereelta sekä lähikunnista. Tapasimme neljä lasta, jotka kertovat harrastuksestaan. Mukana on pesäpalloa harrastava Viljo Pekkala, hiihtoa harrastavat sisarukset Petra ja Rosanna Lehtonen ja painia harrastava Etsiina Mamia.

Jutusta löydät myös vinkkejä, missä kyseisiä lajeja voi Pirkanmaalla harrastaa.

Lue lisää: Viljo Pekkala, 7, aloitti pesäpallon, kun naapurin poika kysyi mukaan joukkueeseen: ”Pelaan aina kun voin” – neljä lasta kertoo, mikä perinnelajeissa on parasta

Miten kuski kuluttaa aikaa, kun lapsi on harrastuksessa?

Lasten harrastuksiin kuskaamiseen saattaa perheessä kulua useita tunteja viikossa. Miten viettää aikaansa sillä välin, kun odottaa lapsia harrastuksista? Tamperelainen Lahden perhe kertoo omat vinkkinsä.

Myös sinä voit vastata jutun lopussa olevaan kyselyyn ja kertoa, mitä teet sillä aikaa kun lapset harrastavat. Teemme parhaista vinkeistä uuden jutun.

Lue lisää: Harrastuksiin kuskaaminen vie tamperelaiselta Lahden perheeltä ainakin 10 tuntia viikossa – nyt he kertovat parhaat vinkkinsä, miten ajan voi käyttää hyödyksi

Näin pääset alkuun hittitanssin opettelussa

Shuffle on näyttävä ja vauhdikas tanssityyli joka on juuri nyt valtavan suosittua erilaisten Tiktok-videoiden ansioista. 27-vuotias Markus Kuusinen on shufflannut jo monta vuotta.

Konkarin neuvoilla pääset uppoutumaan mukaan trenditanssin imuun. Jutusta löydät myös videon, josta näkee, miltä tanssin pitäisi näyttää.

Lue lisää: Tiktokissa huippusuosioon noussut shuffle ”näyttää helpolta, mutta saattaa tuntua vaikealta” – katso video ja anna jalkojen viedä

Kahvipöydän näyttävät katseenvangitsijat

Mirka Haapasaari löysi donitsipellillä paistettavat donitsit pari vuotta sitten. Donitsilla on turhan monimutkainen mielikuva. Yksinkertainen kanelisokeri on Haapasaaren oma suosikki.

Tästä jutusta löydät myös donitsiohjeen, jolla loihdit näyttävät tarjoilut niin kahvipöytään kuin vaikkapa juhlaan.

Lue lisää: Donitsipelti mullisti tamperelaisen Mirka Haapasaaren leivonnan – katso herkullinen donitsiohje, jonka yksi tärkeä ainesosa unohtuu monelta

Tällaista on tanssia tosissaan harrastavan nuoren arki

Tamperelaisen tanssikoulun kasvatit Viola Kumpuvaara ja Jasmin Raivio voittivat joulukuussa kultaa modernin ja nykytanssin maailmanmestaruuskilpailuissa Puolassa. Duo kertoo Aamulehden haastattelussa, millaista harjoittelua kisamenestyksen takaa löytyy.

Lue lisää: Kuusi päivää treeniä viikossa ja satojen kilometrien treenimatka – 12-vuotiaat Viola Kumpuvaara ja Jasmin Raivio kertovat, millaista on tanssia tosissaan harrastavan nuoren arki

Tampereen kadut juosten

Petri Haavisto tarttui massiiviseen haasteeseen kansainvälisen trendin innoittamana ja juoksi vuoden aikana kaikki Tampereen kadut ja väylät. Aamulehden haastattelussa hän kertoo, miten tempaus onnistui, ja mitä hän oppi Tampereesta matkalla.

Lue lisää: Petri Haavisto juoksi vuoden aikana kaikki Tampereen kadut ja väylät – Nämä asiat yllättivät juoksijan: ”Niitä on todella paljon ja ihan joka suunnalla

Metsän keskelle hevosen kanssa

Islanninhevosvaelluksella pääsee nauttimaan paitsi luonnosta myös vapauttavasta vauhdista hevosen selässä. Pälkäneläinen Alfur-talli tarjoaa maastoretkiä islanninhevosilla. Vaihtoehtoja löytyy kaiken tasoisille ratsastajille, mutta omasta ratsastuskokemuksestaan on hyvä kertoa avoimesti.

Tästä jutusta löydät vinkkejä muistakin issikkavaelluksia tarjoavista pirkanmaalaistalleista.

Lue lisää: Maastoretki islanninhevosen selässä on unohtumaton kokemus: ”Ei sellaista vapauden tunnetta koe missään muualla kuin laukatessa” – poimi tästä vinkit, missä pääsee issikkavaellukselle

Ei mitään estettä harrastaa

Kuusivuotias Olivia Räty on aivan hullaantunut cheerleadingin maailmaan. Hän harrastaa lajia DTC:n Specialcatsissa, joka on viime syksynä perustettu erityistä tukea tarvitsevien joukkue.

Lue lisää: 6-vuotias Olivia Räty on tärkeän harrastuksensa toistaiseksi ainoa harrastaja – tällaista on erityislasten cheerleading

Mistä vanhempi nipistää aikaa omaan liikkumiseen?

Toisinaan lapsiperheessä voi olla vaikeaa aikuisen löytää aikaa omalle liikuntaharrastukselle ja kunnosta huolta pitämiselle. Anne Kuusimäen vinkkejä siihen, miten arjesta voi nipistää aikaa myös omaan liikuntaan, ovat muun muassa nämä: pyöräile matkat, ota lapsi mukaan ja kokeile eri lajeja myös lapsen kanssa.

Lue lisää: Mistä aikaa vanhemman liikkumiseen? – Anne Kuusimäki on löytänyt toimivat keinot, miten pienten lasten vanhempi ehtii pitämään myös omasta kunnostaan huolta

Talvellakin voi lähteä retkeilemään

Mitä on syytä ottaa mukaan ja muistaa, jos lähtee talvella metsäretkelle? Tässä jutussa kerrotaan vinkit sekä päiväretkeen että yön yli kestävään retkeen talvisessa luonnossa.

Lue lisää: Monella on käsitys, että talviretkeily vaatii extreme-varusteet – asiantuntija neuvoo kahden repun taktiikan ja muut helpot vinkit