Mistä aikaa vanhemman liikkumiseen? – Anne Kuusimäki on löytänyt toimivat keinot, miten pienten lasten vanhempi ehtii pitämään myös omasta kunnostaan huolta

Pyöräile matkat, ota lapsi mukaan ja kokeile eri lajeja myös lapsen kanssa. Muun muassa näillä vinkeillä arjesta voi nipistää aikaa myös omalle liikunnalle.

Anne Kuusimäki muistuttaa, että pientenkin lasten kanssa voi liikkua yhdessä, kun on vähän kekseliäs.

Usein vanhemmista tuntuu siltä, että aika ei riitä omaan liikkumiseen töiden ja lasten harrastusten keskellä. Aikaa menee kuskailuihin, ruokahuoltoon sekä töihin. Mistä nipistäisi aikaa arjessa omalle liikunnalleen?

Anestesiahoitaja Anne Kuusimäki, 39, on mestari keksimään keinoja, kun kyse on vanhemman liikunnasta. Liikunta on hänellä verissä ja sitä tulee tehtyä monesti jopa huomaamattaan.

Kuusimäki asuu kolmistaan kahden tyttärensä kanssa. Lapset ovat 6- ja 8-vuotiaita. Arkea on tullut pyöritettyä paljon yksin, ja hän on saanut olla kekseliäs sen suhteen, mistä napata aikaa omiin harjoituksiin.

Kuusimäen hyllyllä komeilee useita juoksukisoista saatuja pokaaleja. ”Ennen liikunta määritti elämääni ja kävin paljon juoksukisoissa. Lasten myötä siihen tuli mukaan erilainen rentous ja se, että saa tehdä eikä pidä tehdä”, hän kertoo. Kotona näkyy niin jumppapallo, käsipainot kuin levytanko. Minkälaisia vinkkejä Anne Kuusimäki antaa vanhempien liikkumiseen?

Hyötyliikunta

Työmatkat, koulumatkat ja eskarimatkat kannattaa ehdottomasti hyödyntää, jos siihen suinkin on mahdollisuus. Kuusimäki polkee säällä kuin säällä neljä kilometriä pitkän työmatkansa pyörällä. Kovemmilla pakkasilla pyörä saattaa olla ainoa pyöräparkissa, mutta pyörällä saa arkipäiviin ulkoilua ja kuntoilua.

Välillä hän yhdistää juoksulenkin lasten hakemiseen. Pakkasrajaa Kuusimäellä ei ole. ”Kyllä yksin saa mennä, kun juoksee yli 20 asteen pakkasilla. Kerroksia päälle niin pärjää”, hän sanoo.

Joogaa, zumbaa ja juoksulenkkejä

Lasten ollessa pienempiä kävi perheessä MLL:n hoitaja kerran viikossa ja Kuusimäki kävi tuona aikana joogassa. Lapset ovat tottuneet myös olemaan mukana jumpissa. Rantaperkiön Iskun jumpat pyörivät Hatanpään koululla ja lapset istuvat usein lukemassa tai piirtämässä mukana. Myös vahtimestari on tullut niin tutuksi seuran pitäjäksi, että lapset lähtevät mielellään mukaan, kun äiti menee jumppaan.

Lasten isä kuljettaa tyttöjä usein jääkiekkoharjoituksiin ja tuolloin Kuusimäki käy myös jumpissa. Usein vakiotunti on lauantaisin aikuisbaletti.

Kesäisin järjestetään Härmälässä ulkona zumbaa ja sinne Kuusimäki on pyöräillyt lastensa kanssa. ”He oppivat hyvin pienenä pyöräilemään ja jaksavat jo mukana noin 15 kilometriä pyörällä. Juomista ja vaikka lakupatukat reppuun mukaan vain”, Kuusimäki vinkkaa.

Hän on käynyt juoksemassa usein lasten kanssa niin, että lapset ovat pyörällä mukana, tällä hetkellä lenkille pääsee useammin itse. Lasten jalkapalloharjoitusten aikana ehtii juosta lenkin Hervannan Jalitsu-hallin lähellä.

Joskus hallissa oli sen verran kylmä, että Kuusimäki alkoi tehdä askelkyykkykävelyä pitkin hallia. ”Se johtui kyllä siitä, että piti pysyä lämpimänä, mutta liikunta vain tulee luonnostaan minusta ulos”, Kuusimäki kertoo.

Nyt lapset alkavat olla sen verran isoja, että esimerkiksi puolen tunnin lenkillä ehtii käydä lasten odottaessa kotona. ”Heillä on puhelin ja näytän kellosta, että olen puoli tuntia poissa. Usein sanovat, että joko sinä tulit!”

Lasten ollessa pienempiä he myös istuivat juoksukärryssä, joita Kuusimäki työnsi edellään juostessaan. Kun isosisko oppi pyöräilemään ja pikkusisko ei vielä jaksanut yhtä pitkään, Kuusimäellä oli apunaan työntöaisa sekä apupyörät lapsen pyörässä. Hän juoksi ja työnsi samalla vauhtia aisasta lapsen pyörään. Keinoja on keksitty monenlaisia!

Tee ja leiki lasten kanssa

Kuusimäki on juuri siinä murrosvaiheessa, että lapset harrastavat nyt joukkueissa ilman vanhempia. ”Olen välillä ihan ihmeissäni, kun nyt sitä omaa aikaa onkin”, hän sanoo.

Paljon kolmikko on liikkunut myös yhdessä ja kokeilleet eri lajeja, tässä heidän vinkkejään: