Lasten harrastuksiin kuskaamisessa saattaa kulua useita tunteja viikossa. Miten viettää aikaansa sillä välin, kun odottaa lapsia harrastuksista? Vastaa jutun lopussa olevaan kyselyyn ja kerro, mitä teet sillä aikaa.

Monelle vanhemmalle on tuttua seistä jääkiekko-, jalkapallo tai ratsastuskentän laidalla odottelemassa, kun lapsi harrastaa. Usein harrastuspaikat saattavat olla hankalan matkan päässä kotoa, varustekassit ovat suuret kuten jääkiekossa tai harrastukseen tulee kiire.

Vanhempia tarvitaan kuskaushommiin useita kertoja viikossa ja matkojen ollessa pitkiä ei ole mielekästä ajaa edestakaisin kodin ja harrastuspaikan välillä.

Miten kuluttaa aikaa odotellessa lapsia harrastuksista?

Tampereen Viialassa asuvan Ilkka ja Laura Lahden perheeseen on tullut useita rutiineja, mitä he tykkäävät tehdä lasten harrastaessa. Nelihenkisen perheen vanhemmat harrastavat itsekin aktiivisesti liikunnallisia lajeja ja ovat aina halunneet tukea lastensa harrastamista.

Terapiahetkiä autossa

”Usein se yksin autossa oleminen on ihan hyvää terapiaa”, Ilkka Lahti naurahtaa. Hän viittaa hetkiin, joita viettää rauhassa autossa yksin istuen lastensa ollessa harrastamassa.

”Mutta kyllä sinä joskus laulatkin siellä”, Laura Lahti sanoo.

Ilkka ja Laura Lahti ovat kahden lapsen vanhemmat, jotka hoitavat kaikki harrastuskuskaukset itse. Heidän lapsensa, Lyydia, 8, ja Felix, 5, harrastavat useamman kerran viikossa.

Vanhemmat kokevat harrastukset tärkeiksi. ”Ajattelen, että jos lapsi harrastaa liikunnallisia lajeja, hänelle jää liikunnasta elämäntapa, jota on helppo pitää yllä aikuisenakin”, Ilkka Lahti sanoo. ”En koe sitä raskaana, itse asiassa se on kivaa ja saa omaa aikaa”, Laura Lahti jatkaa.

Lahden perheessä harrastetaan tällä hetkellä tankotanssia, jääkiekkoa ja jalkapalloa. Lyydia Lahti on tankotanssin kilparyhmässä ja on tämän vuoksi joutunut karsimaan muut harrastukset pois. Hän ihastui lajiin kokeillessaan sitä 1,5 vuotta sitten ja on jo edennyt SM-kisoihin asti. Kilparyhmä harjoittelee kahdesti viikossa ja tämän lisäksi on yksilötreenejä sekä kisoja. Tankotanssi on vahvasti elämässä, perheen olohuoneessakin komeilee tanko, jonka latvaan on kiivennyt tällä kertaa tonttukoriste.

Yliopiston väitöskirjatutkijana työskentelevä Laura Lahti vie usein Lyydian tankotanssiin Tampereen keskustaan ja jää viettämään aikaansa lähiseudulle. Hän käy kaupoilla, usein salaatilla Bistro Venlassa ja tekee myös välillä töitä kannettavalla tietokoneellaan. ”Heräteostoksia on kyllä tullut tehtyä, tanssipaikan lähellä oleva Miela Designroom on vain niin ihana kauppa”, Laura Lahti kertoo.

Niin kutsuttu oma aika on silti tervetullutta ja tankotanssin aikana saa istua salaatilla itsekseen ”ihan luvan kanssa”.

Ilman autoa ei pärjäisi

Harrastuksiin kuskaaminen vie Lahden perheeltä ainakin 10 tuntia viikosta. Felixin talvijalkapallo pyörii Vuoreksessa ja kentällä saattaa olla jopa 100 lasta kerrallaan, kun useat ryhmät harjoittelevat samaan aikaan. ”Siellä ei ole kyllä mitään tekemistä, mutta on ollut todella kivaa kentän laidalla jutella tuttujen kanssa. Olen nähnyt armeijakavereitakin vuosien jälkeen”, Ilkka Lahti kertoo. Sosiaalisuus on tärkeää vanhemmillekin ja aika on mennyt nopeasti kentän laidalla jutellessa.

”Mutta ihme tuuri käynyt, koko syksyn oli kaatosade jalkapallotreenien aikana, siellä on sateessa sitten seisoskeltu”, kertoo Lahden pariskunta.

Jääkiekkotreeneissä Ilkka Lahti on toiminut myös apuvalmentajana. Pienet kaatuvat usein, joten vanhempia tarvitaan ihan nostoavuksi ja nauhoja solmimaan.

Aiemmin Lyydiakin harrasti jääkiekkoa ja harjoitukset alkoivat lauantaiaamuisin kello 8.45 Tesomalla. ”Siellä olisi ollut kyllä hyvät lenkkimaastot, mutta tykkään harrastaa muuta kuin lenkkeilyä. Olimme useasti uimahallin kahviossa muiden vanhempien kanssa”, Laura Lahti kertoo.

Felixin jääkiekkoharjoitukset ovat Pirkkalassa ja usein perhe tekee niin, että isä kuskaa pojan Pirkkalaan, äiti ja tytär menevät bussilla keskustaan tankotanssia kohti ja isä nappaa heidät sieltä kyytiin tullessaan pois Pirkkalasta. ”Ilman autoa ei kyllä pärjäisi, paikat ovat usein kaukana ja työpäivän jälkeen tulee kiire ehtiä kello 17 alkaviin harjoituksiin”, Ilkka Lahti sanoo. Pirkkalan tarjonnasta he kiittelevät Veskan kauppakeskusta, siellä saa myös hyvin hoidettua asioita jääkiekkoharjoitusten aikana.

Töitä, vapaa-ajasta nautiskelua kahvilassa, kauppoja ja apuvalmennusta. Mitä kaikkea muuta Lahden perhe tekee odotellessaan lapsia harrastuksista? Ilkka Lahti tekee päätyönään toimittajan töitä, mutta on luonut uraa myös muusikkona. Nykyaikana myös työt kulkevat mukana älypuhelimen kanssa ja hän kertookin tekevänsä välillä myös töitä autosta käsin. Autossa voi tehdä toimittajan työn taustatöitä, eli sopia haastatteluja tai muuta.

”Autossa tulee myös lauleskeltua ja treenattua uusia biisejä välillä, siellä on hyvä akustiikka”, Ilkka Lahti kertoo viimeisenä vinkkinä. Vain kekseliäisyys on rajana siihenkin, mihin autotoimisto taipuu harrastusten aikana!