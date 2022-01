Main ContentPlaceholder

Tiktokissa huippu­suosioon noussut shuffle ”näyttää helpolta, mutta saattaa tuntua vaikealta” – katso video ja anna jalkojen viedä

Shuffle on näyttävä ja vauhdikas tanssityyli joka on juuri nyt valtavan suosittua erilaisten Tiktok-videoiden ansioista. 27-vuotias Markus Kuusinen on shufflannut jo monta vuotta – konkarin neuvoilla pääset uppoutumaan mukaan trenditanssin imuun.

Markus Kuusinen tanssii mielellään, mutta myöntää valitsevansa paikan sen mukaan, ettei siellä ole ruuhkaa tai Kuusisen tanssi häiritse muita. ”Tässä vähän paistaa suomalainen mentaliteetti, että kehtaako tai mitä jos joku näkee. Mitä sitten? Harrastus tämä on siinä missä mikä tahansa muukin. Keski-Euroopassa kukaan ei yhtään ihmettelisi, jos shufflaisi keskellä vilkasta katua – päinvastoin, sinua pysähdyttäisiin seuraamaan, kehumaan ja kannustamaan.”

Yökerhon tanssilattia oli tahmea, mutta se ei Markus Kuusista haitannut. Päinvastoin, jalat liikkuivat sulavasti elektronisen tanssimusiikin tahtiin. Markus Kuusinen muistelee, kuinka armeijan jälkeen kävi paljon kavereidensa kanssa baareissa selvin päin tanssimassa.