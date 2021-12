Wide ContentPlaceholder

Maija Setälä näyttää kastautumisen mallia. Avantouinti helpottaa vaivoja. Vedessä erityisesti ajatukset selkiytyvät.

Hyvinvointi

Sielun ja ruumiin retriitti

Kauhtuan yleinen sauna on Aamulehden uutispäällikön Vesa Laitisen laajan saunavertailun ykkönen. Pakinoitsija Matti Pitko kertoo, miten on löytänyt kylmän ja lämpimän vaihtelun sekä mikä on hämeenkyröläisen yhteisön voima.

Tilaajille

Hämeenkyrö Avantosauna on kuin sielun ja ruumiin retriitti, jossa saa avun elämän kolhuihin ja paineisiin. Avantosauna on tasa-arvoinen paikka, jossa yksinäinen kuulee jonkun elävän ihmisen puhuvan ja istuvan hänen vieressään. Meidän porukkamme avantosauna on Kauhtuan rannassa Kyröskoskella. Mikä? Kauhtuan sauna Hämeenkyrön talviuimarit perustettiin vuonna 2002. Seuraavana vuonna alkoi Kyrösjärven rannalle Kauhtuan rantaan oman saunan rakentaminen. Maa-alue vuokrattiin Hämeenkyrön kunnalta. Sauna valmistui tammikuussa 2004, samalla otettiin käyttöön saneeratut pukuhuonetilat ja takkatupa. Rakentaminen tehtiin lähes kokonaisuudessaan talkootyönä, putki- ja sähkötyöt hoitivat ammattilaiset. Käyntejä noin 8 000 vuodessa. Vuoden 2008 savusauna Suomessa. Kauhtuan yleinen sauna pitää ykkössijaa Aamulehden laajassa Pirkanmaan 55 yleisen saunan vertailussa. Vesa Laitisen arvio: ”Savusaunan löylyjä voi pitkäaikaisen kokemuksen ja harkinnan perusteella luonnehtia maakunnan parhaiksi. Kauhtualla ei myöskään ole liian ruuhkaista. Saunapäivät rytmittyvät normaaliaikana kivasti pitkin viikkoa, ilmapiiri on leppoisa ja metelitön. Lisäksi tilavassa kodassa voi paistella makkaroita tunnelmallisella avotulella.”