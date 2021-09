Main ContentPlaceholder

Hallitsemattoman syömisen kehä käynnistyy usein jo kaupassa, sanoo asiantuntija – Nämä ovat riskiruokia, joiden määrää voi olla vaikea hallita

Ruokariippuvuus on todellinen ongelma, johon liittyy häpeää ja salailua. Hyvin tavallista on, että ongelmalliseen ruokasuhteeseen liittyy joukko riskiruokia, joiden syömistä on erityisen vaikea rajoittaa.

”Tiedän miten pitäisi syödä, mutta en pysty toimimaan niin. Ruokavaliossani on riskiruokia, joiden määrää en pysty syödessä hallitsemaan. Syön usein salaa, sillä tunnen häpeää ongelmallisesta suhteestani ruokaan.” Nämä ovat lauseita, joita laillistettu ravitsemusterapeutti Sirpa Soini usein kuulee vastaanotollaan asiakkailtaan. Soinin mukaan osalla ihmisistä suhde ruokaan ja syömiseen voi olla niin pahasti solmussa, että voidaan puhua ruokariippuvuuden kaltaisesta ongelmasta.