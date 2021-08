Main ContentPlaceholder

Annan kuusihenkisen perheen käteen jäävät tulot ovat noin 2500 euroa kuussa – Neljän lapsen äiti kertoo, miten rahan puute läpäisee kaiken elämässä

Annan perhe on ollut aina pienituloinen, mutta heinäkuussa tilanne romahti täysin: ”Tällä hetkellä sekin on positiivista, jos voi ostaa kurkkua kaupasta”, hän kertoo. Jotkut eivät hänen mukaansa ole suostuneet uskomaan ennen tiliotteen näyttämistä, kuinka vähällä suurperheen on tultava toimeen.

Neljän lapsen äiti Anna kertoo, miten rahan puute läpäisee kaiken elämässä.

Ihan oma syy, mitäs hankitte niin monta lasta. Yllä oleva kommentti on yksi esimerkki ajattelusta, johon Anna, 44, on törmännyt ihmisten kuultua hänen perheensä vähävaraisuudesta. – Hankala tällaisia muutoksia on etukäteen ennustaa. Kun vähävaraisuus tulee esille, suhtautuminen on usein aina vähän syyttävää. Ei välttämättä kylmää, mutta ei myöskään hyvää, hän sanoo.