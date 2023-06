Miksi erilaisuus kiihdyttää? Tamperelainen psykiatri kertoo, millainen elämäntilanne tekee ihmisestä pelokkaan

Tamperelainen psykiatrian erikoislääkäri Eija Salmi muistuttaa, että mitä selvemmillä vesillä ihminen on itsensä kanssa, sitä helpompi hänen on sietää erilaisia ihmisiä kuin itse on.

Psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti Eija Salmi Tampereelta on perehtynyt ihmismielen ilmiöihin työssään jo yli kolmekymmentä vuotta. Salmi on havainnut, että yhteiskunnallisesti haastavat ajat ovat lisänneet erilaisuuden pelkoa. Uhon alla on usein lapsuudessa syntyneitä turvattomuuden tunteita, joita kovat ajat nyt aktivoivat.

Eija Salmi, miksi monet pelkäävät sellaisia ihmisiä, jotka ovat erilaisia kuin itse?

”Samanlaisuus on meille helppoa. Koemme sen turvalliseksi. Tuttuus vahvistaa aina itsetuntoamme. Jos emme tunne jotakin asiaa, se pelottaa. Kyseessä on ihmiselle sisäsyntyinen asia. Vieraasta voi kuitenkin myös kiinnostua, ja näin pelko korjaantuu.”

Mitkä ovat mielestäsi nykyään eniten ennakkoluuloja kohtaavat ihmisryhmät?

”Perinteisten arvojen muuttuessa joidenkin ihmisten maailmankuva horjuu. Siksi seksuaalivähemmistöt kohtaavat hyökkäämistä. Toinen ryhmä ovat eri kulttuureista tulevat ulkomaalaiset. Varsinkin, jos he poikkeavat ihonväriltään kantasuomalaisista. Myös mielenterveyskuntoutujat nähdään usein toimintakyvyttöminä ja hyödyttöminä.

Miksi pelon kohteet vaihtelevat eri ihmisten välillä?

”Tämä liittyy kunkin elämänhistoriaan ja siihen, millaisesta kasvuympäristöstä ihminen tulee. Onko omassa identiteetissä jotakin pohdituttavaa? Mitä selvemmillä vesillä ihminen on itsensä kanssa, sitä helpompi hänen on sietää toisia, erilaisiakin ihmisiä.”

Voiko esimerkiksi turvaton lapsuus luoda tarpeen rajata erilaisia ihmisiä pois omasta elämänpiiristä?

”Jokin lapsuudessa koettu voi asia voi aiheuttaa pakon sulkea pois uhkia, jotta oma turvallisuudentunne säilyy. Kyseessä on selviytymiskeino, jota ihminen ei aina voi edes valita. Hyvät kokemukset vielä aikuiselämässäkin voivat kuitenkin olla korjaavia.”

Yleistääkö ihminen helpommin huonon kuin hyvän kokemuksen?

”Jos oma turvallisuuden tunne on hataralla pohjalla, yksikin negatiivinen sattuma voimistaa pelon. Jos elää hyvin kapeassa elämänpiirissä, mahdollisuuksia uusille kokemuksille on vähän. Hyvät kokemukset vähentävät ennakkoluuloja. Kun hyvä toistuu, se lieventää pelkoa.”

Miksi esimerkiksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt kohtaavat ikävää kommentointia sellaisten ihmisten taholta, joita asia ei varsinaisesti edes kosketa?

”Me olemme kaikki seksuaalisia olentoja. Se on hyvin herkkä alue. Ihmisillä on seksuaalisuudessaan paljon epävarmuutta. Siksi voi olla, että seksuaalivähemmistöjen kasvanut esilläolo osuu ihmisessä kohtaan, josta hän ei ole lainkaan tietoinen. Jos raivo tai jopa halu tuhota toinen herää, kyse on ihmisen omasta pimeästä puolesta tai häpeästä. Vaikka ei ole lainkaan tietoinen tunteestaan, nousee yllyke, että toinen pitäisi jotenkin saada poistettua omasta näköpiiristä. Uhon alla on yksilön oma avuttomuus. Ihminen on jollain tavalla neuvoton, ja silloin hän hyökkää.”

Onko ihmisellä jokin luontainen kehitysvaihe, jossa erilaisuus pelottaa eniten?

”Lapsen koko kehitys, siitä asti kun hän ymmärtää, että ei ole maailman keskipiste, on sopeutumista ulkomaailmaan. Parhaiten lapsi oppii, kun pelottavaa ja vierastusta aiheuttavaa tehdään vähemmän pelottavaksi selittämällä ja olemalla lapsen kanssa. Jos lapsi jää yksin pelkojensa kanssa, hänellä voi olla myöhemmin vaikeuksia selvitä erilaisissa tilanteissa.”

Mitä ihmiselle tapahtuu, kun hän tutustuu esimerkiksi mielenterveyskuntoutujaan?

”Parhaassa tilanteessa hän alkaa ymmärtää toista. Joustavuus omassa mielessä auttaa. Aina näin ei silti käy. Joku torjuu kuntoutujat lähipiiristään jo ennen kuin edes tapaa ketään. On aika paljon vaatimuksia siitä, millainen ihmisen nyky-yhteiskunnassa pitäisi olla. Terve, voimakas, nuori, kaunis, rikas ja normaalipainoinen.”

Ovatko vähemmistöön kuuluvat itse ennakkoluuloisia toisia kohtaan?

”Se on mahdollista. Varsinkin, jos on itse kokenut kovasti syrjintää. Jos olemme rehellisiä, kaikilla meillä on jotain ennakkoluuloja. Kysymys kuuluu, voimmeko kyseenalaistaa niitä.”

Miten lasta voisi auttaa olemaan pelkäämättä erilaisuutta?

”Hänen pitäisi saada olla hyväksytty sellaisena kuin on. Ei tietenkään niin, että hän saisi tehdä mitä tahansa. Mutta niin, että hän voisi tulla sellaiseksi kuin hän potentiaalisesti on. Samalla lapselle voi näyttää esimerkkiä, kuinka suhtaudutaan toisiin ihmisiin. Kun lapsi oppii sallivuutta, hänen oma itsenäisyytensä ja ajattelunsa kehittyy. Hän pystyy arvioimaan paremmin, kehen luottaa. Hän oppii varomaan, jos on varottavaa. Joskus on syytäkin pelätä esimerkiksi aggressiivisesti käyttäytyvää ihmistä ja suojata itseään.”

Onko yleinen ilmapiiri ennakkoluuloisempi kuin ennen?

”Ihmiset ovat nyt hyvin epävarmoissa tilanteissa taloudellisesti. Sota ja ilmastonmuutos ahdistavat. Kukin hakee omalla tavallaan keinoja selviytyä. Monet seuraavat entistä vähemmän uutisia ja eivätkä saa faktatietoa, vaan ovat pelkän someviestinnän varassa. Tämä kapeuttaa ymmärrystä muusta maailmasta ja saa omaksumaan stereotyyppisiä näkemyksiä. Paha tulee ihmisen mielessä aina ulkopuolelta.”

Mikä voisi auttaa ylittämään pelon?

”Tutustuminen. Pitäisi löytää ihmisyys toisessa. Huomata, että itsellä onkin toisen kanssa paljon yhteistä. Vaikka toisessa on erilaisia ominaisuuksia, hän on kuitenkin toinen ihminen.”