Mikä pihapeli suojaa hyttysenpistoilta parhaiten? Voiko saunajuoman valinta vaikuttaa siihen, kuinka hanakasti hyttyset hyökkäävät? Hyttysasiantuntija antaa vinkin, millaisessa paikassa voi todennäköisimmin olla hyttysiltä rauhassa.

Aamulehti

Suomen tunnetuin hyttysasiantuntija Reima Leinonen vastaa puhelimeen maan itärajalta, Kainuun metsän keskeltä. Hyönteistutkija on tutkinut öttiäisiä koko ikänsä ja tarkemmin hyttysiä 30–40 vuotta. Haastattelun edetessä käy selväksi, että hyttyset eivät ole yksioikoisia otuksia.

Lue lisää: Hyönteistutkija kertoo, millainen hyttyskesä on tulossa ja antaa vinkkejä suojautumiseen: ”Mitä enemmän hyppii ja huitoo, sitä varmemmin ne meidät löytävät”

Itikat löytävät ihmisen uloshengitetyn hiilidioksidin perusteella. Kuinka monta minuuttia pitää pidättää hengitystä, että hyttynen hämääntyy ja lentää pois?

”Ei ole kukaan varmaan testannut. Enkä minäkään aio testata, kun en aio kuolla.”

Mikä pihapeli on optimaalisin estämään sen, ettei itikka ehdi laskeutua iholle imemään?

”En ota mitään kantaa, mikä pihapeli toimii. Siinä on nimittäin dilemma. Mitä enemmän hyppii ja huitoo, sitä varmemmin hyttyset löytävät luokse, koska meistä erittyy hikeä, hiilidioksidia ja meidän pintaverenkiertomme on kiihkeä. Mitä rauhallisemmin pystyy olemaan, sitä huonommin ne meidät löytävät. Siitä voi vedellä johtopäätöksen, että toisaalta rauhallinen peli voi toimia, tai sitten niin raivohullu, etteivät ne ehdi edes iholle.”

Tutkija Reima Leinonen ei ole kokeillut pukeutua metsään tiikerinraitakuosiin testatakseen, vähentäisikö se hyttysseuralaisten määrää.

Jos viettäisit juhannusta seurueessa, joka itikoita tahtoo karttaa ja jotakin pelailla, mitä lajia suosittelisit?

”Sisäpeliä.”

Hyttyset juovat ravinnokseen kukkien mettä. Millaiset kukat kannattaa jättää puutarhamyymälään, jos ei halua pihastaan hyttysten suosikkinoutopöytää?

”Hyttysille kelpaavat yleensä ottaen kaikki kukat, joihin imukärsän mitta riittää.”

Mäkelän kauppapuutarhalta sanotaan, että hyvin suppilomaiseen kukintoon hyttysen voisi olla vaikeampi lentää. Sellainen on esimerkiksi tulitorvessa. Pirilän Kukkatalosta ehdotetaan sormustinkukkaa ja kannusruohoa. Niissä mesi on vaikeasti saatavilla.

Valitse saippuasi

Yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan hedelmäisten ja makeiden suihkusaippuoiden käyttö voi houkuttaa hyttysiä. Saisiko inisijät pakoon esimerkiksi tervashampoolla?

”Ei välttämättä. Se, mikä meistä kuulostaa hullulta hajulta, voi hyttysille olla magneetti. Ei ole viimeisen päälle tutkittu, mikä kaikki kiinnostaa hyttysiä. Meidän ominaistuoksumme on yksi erottava seikka, mutta suurempi merkitys on hiilidioksidin tupsauttelulla, pintaverenkierron aktiivisuudella sekä hiellä ja muilla eritteillä, jotka joko ovat hyttysille magneetti tai sitten vähemmän magneetti.”

Reima Leinonen kertoo, että hyttysnaaras voi lisääntyä ilman vertakin, mutta veriateria parantaa lisääntymisen laatua ja määrää. ”Suinkaan kaikki hyttyset eivät ime ihmistä. Niille kelpaa mikä tahansa lämminverinen elikko.” Leinonen kuvattiin tutkimustyön touhussa Kuhmossa kesäkuussa 2015.

Päteekö makeus kaikkiin tuotteisiin? Ottaisiko hyttynen saunan päälle liköörin eikä Leijonaa?

”Ei ehkä kumpaakaan mielellään. Meidän mielestämme miellyttävä haju tai maku ei välttämättä ole hyttysen mielestä ollenkaan hyvä. Hajuissa on aika usein kyse yhdistelmistä, ja niissä jokin pieni ainesosa saattaa olla se, joka karkottaa tai houkuttaa.”

Eli hyttysiä ei voi juhannusiltana välttää sillä, että pihalla napostelee mieluummin suolaista kuin mansikoita?

”No minun mielestäni kannattaa mieluummin valita tarkemmin paikka, jossa napostelee. Kun hakeutuu avoimeen, tuuliseen, matalakasvuiseen, kuivaan ja ilman vesilammikoita olevaan biotooppiin, niin siellä voi varmasti olla rauhassa.”

Ihminen kuulemma haisee siltä, mitä hän syö tai juo. Millainen ruokavalio vetää tai iljettää itikkaa?

”Täysin mahdotonta sanoa, mikä ruokavalio houkuttelisi. Ihmisen ominaistuoksut eivät välttämättä edes johdu ravinnosta.”

Auttaako raita-asu?

Hevosen pukeminen seepraloimeen hämää ötököitä. Millaisiin raitoihin ihmisen kannattaa verhoutua?

”Ei ole mitään tietoa asiasta.”

Hyvä pintaverenkierto viehättää hyttysiä. Kuinka vaikea hypotermia tarvitaan, että hyttysenpistoilta välttyy?

”Sitäkään ei ole tutkittu. Hypotermian sijaan suuri merkitys on sillä, miten pinnassa verisuonet kulkevat ja miten aktiivinen verenkierto on.”

Eli jos kylmäkinttuinen ja lämminverinen istuskelevat vierekkäin, hyttynen laskeutuisi todennäköisemmin lämpimille varpaille?

”Sitäkään ei ole testattu. Todennäköisesti saattaa olla.”

Olet juuri nukahtamassa ja kuulet, kuinka huoneen nurkasta alkaa lähestyä ärsyttävä ininä. Kumpaa suosittelet, korvatulppia vai liekinheitintä?

”En kumpaakaan. Todennäköisesti hyttynen ei edes ehdi lentää nurkasta minun luokseni ennen kuin olen jo nukahtanut.”

Olet hyttysten superasiantuntija. Kerro jokin asia, mitä sinulta ei ikinä kysytä hyttysistä ja jolla voisi päteä illanistujaisissa.

”Hyttynen imeskelee joskus jopa oman painonsa verran verta, mutta koska se on niin keveä otus, kyse on vain muutamasta mikrolitrasta per laaki.”

”Siinä missä yöperhosia on seurattu valtakunnallisesti 30 vuotta, ei ole tilastollista laskentoa, paljonko jollakin alueella on hyttysiä. Olemme joskus tehneet hyvin karkean arvion, että Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan suoalueilla on 21 000 miljardia hyttystä. Niistä kolmasosa eli 7 000 miljardia hyttystä lentelee juhannuksen molemmin puolin.”

Voisiko tästä laskea, paljonko verta ne juovat yhteensä?

”En ole edes ajatellut asiaa tuolta kannalta.”