Aamulehti julkaisee joka päivä otteet kahdesta jutusta 50 vuoden takaa. 17. kesäkuuta Aamulehti vieraili äitileirillä Tampereella ja kertoi, kuinka opetusministeriö jarruttaa malminetsintää.

Viikon ihminen on kesäleirillä. Hän on 66-vuotias rouva Marja Kuutsin Virtain Killinkosken kylästä, iloinen karjalainen jonka kämppätoverina äitileirillä Sotainvalidien veljesliiton kesäkodissa Tampereen Koivuniemessä olisi varmasti hauska olla. Siinä kämpässä ei nimittäin juttu ja nauru lopu.

Parhaillaan on kesäleireillä ympäri maata nuoria ja vanhoja. Lipunnoston ja -laskun välillä on monenlaista ohjelmaa, pääasiana kuitenkin virkistyminen ulkoilmassa. Sillä leirillä, jossa Marja Kuutsinkin on mukana, on pakollisena ohjelmana syöminen ja makaaminen. Käsitöitä eli kässyjä ei saa tehdä.

Sotainvalidien veljesliiton Pirkka-Hämeen osaston naistoimikunnan järjestämän äitileirin vetäjä opettaja Elli Turakainen lupaa monenlaista muutakin ohjelmaa leiriläisille. Kohokohtia pitää olla ainaisen tiskaamisen ja pyllynpyyhkimisen lomassa äitienkin elämässä.

Ministeriö jarruttaa malminetsintää

Malminetsintä on työlästä ja vaikeaa. Nyt on ilmaantunut yksi vaikeus lisää: opetusministeriö. Kauppa- ja teollisuusministeriö on jo kolmena vuonna peräkkäin osoittanut valtion budjetissa melkoisia summia Pohjois-Suomen malmin etsintään. Tänä vuonna tähän geologiseen ja geofysikaaliseen perustutkimukseen on varattu budjettivaroja 1,7 Mmk.

Rahan käyttöä valvoo Pohjois-Suomen malmitoimikunta, jossa ovat edustettuina Oulun yliopisto, Teknillinen korkeakoulu, geologinen tutkimuslaitos, Rautaruukki Oy, Outokumpu Oy sekä kauppa- ja teollisuusministeriö.

Määräraha on alun perin tarkoitettu aktivoimaan korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten vapaata kapasiteettia tutkimustyöhön. Mm. Oulun yliopisto on tällä perusteella saanut vuosittain huomattavia summia.

Tässä vaiheessa kuvaan tulee opetusministeriö ja sen taannoin julistama yliopistoja ja korkeakouluja koskeva, tilauksesta tehtävien tutkimustöiden valvonta. Ministeriö asettaa ennakkokontrollin jokaiselle 5000 mk kalliimmalle tutkimukselle. Siihen on saatava ministeriön hyväksyminen. Ministeriöön virtaa näitä anomuksia suunnattomasti.