Kaija Karvala nousee johtajaksi virkaan, jossa naiset ovat aiemmin yltäneet sijaisiksi Tampereella: ”On tämä virstanpylväs”

Eteläinen seurakunta saa 1. kesäkuuta uuden ylimmän esihenkilön. Hän on ensimmäistä kertaa vaaleilla valittu nainen Tampereen evankelisluterilaisen kirkon seurakunnissa. Aiemmin tehtävässä on ollut naissijaisia.

Kaija Karvala aloittaa 1. kesäkuuta Tampereen eteläisen seurakunnan vt. johtavana pappina. Pesti on vielä virkaa tekevä, koska valinnasta on jätetty kaksi valitusta. Tuomiokapituli on kuitenkin määrännyt Karvalan hoitamaan tehtävää vuoden ajan ja antaa lausuntonsa valituksista hallinto-oikeudelle kesäkuussa.

Aamulehti

Tampereen Eteläisen seurakunnan kappalainen Kaija Karvala aloittaa työnsä Eteläisen seurakunnan virkaa tekevänä (vt.) johtavana pappina (kirkkoherra) 1. kesäkuuta. Karvalasta tulee samalla Tampereen evankelisluterilaisen seurakunnan historian ensimmäinen johtava pappi, joka on nainen. Eteläisellä seurakunnalla on lähes 36 000 jäsentä ja sen alueella sijaitsevat Hervannan, Härmälän ja Viinikan kirkot.

Mitä sinulle kuuluu?

”Ihan hyvää, olen odottavin mielin, että pääsen aloittamaan virallisesti. Toki olen hoidellut jo hommia tässä toukokuussa, kun meidän edellinen vt. kirkkoherra on ollut lomalla. Iloitsen siitä, että pääsen aloittamaan tämän tehtävän.”

Mitä ajattelet siitä, että olet ensimmäinen johtavan papin virkaan valittu nainen Tampereella?

”Ajattelen, että se on hieno asia. Aina tilanteessa arvioidaan, että miten ihminen vastaa niitä kriteerejä, jotka virkaan on asetettu. On tämä virstanpylväs matkalla, että tulee valituksi ensimmäisenä naisena. Se kertoo myös siitä, että paljon on vielä yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kirkkoon matkaa.”

Aiemmin olet sanonut, että vihit juridisesti samansukupuolisia kirkossa. Miten tilanne on kehittynyt vuosien aikana?

”Harjun seurakunta ja Tuomiokirkkoseurakunta ovat avanneet ovensa juridisesti samaa sukupuolta olevien parien vihkimisille. Tiedän, että keskusteluja Eteläisen ja Messukylän seurakunnan kohdalla tullaan lähitulevaisuudessa tekemään. Tiedän, että Tampereella on ollut vihkimisiä ja avioliiton siunaamisia.”

Kaija Karvala ilmoitti vuonna 2017, että aikoo vihkiä juridisesti samansukupuolisia pareja. Hän sai päätöksestä tuolloin sekä positiivista että negatiivista palautetta.

Aiotko edistää sitä, että Eteläinen seurakunta avaisi ovensa kuten Harju ja Tuomiokirkko?

”Kyllä aion edistää sitä. Haluaisin, että meidänkin seurakuntamme näkyvämmin arvostaisi tällaisia vähemmistöön kuuluvia ihmisiä.”

Mitä aiot kehittää tulevana johtavana pappina?

”Haluan, että seurakuntamme kuuntelisi entistä enemmän seurakuntalaisia kehittäessään toimintaansa. Meidän pitää ymmärtää milleniaalien elämän hengellisiä tarpeita niin, että seurakunta olisi heille edelleen merkityksellinen yhteisö, ja että he haluaisivat kuulua siihen. Seurakuntamme alueella on kaupunginosia, joissa asuu paljon heikosti toimeentulevia ihmisiä, ja meillä on myös hyvin kansainvälisiä kaupunginosia. Meidän on tarkasteltava toimintaamme tiettyjen realiteettien, erityisesti taloudellisten resurssien puitteissa ja käydä arvokeskustelua siitä, mikä on seurakunnan ydin.”

Lempi-Raamatunkohtaa kysyttäessä Karvalan on vaikea valita, koska mieleen tulee monta. ”Psalmi 139, toisaalta Johanneksen evankeliumista.... Ei, sanotaan nyt Heprealaiskirje 11:1: ’Usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan, sen näkemistä, mitä ei nähdä.’”

Miten kuvailisit lyhyesti, mitä kaikkea johtava pappi tekee?

”Johtavan papin tehtävä isossa kaupungissa on erityisesti hallinnollinen työ. Olen viimeinen, joka vastaa meidän seurakuntamme taloudenpidosta ja toiminnan kokonaisuudesta. Olen koko työyhteisön ylin esihenkilö. Vastaan toimintamme suunnittelusta ja siitä että se toteutuu suunnitellun mukaisesti, taloudesta, ja toki teen tiivistä yhteistyötä seurakuntaneuvoston kanssa, joka on seurakuntamme ylin päättävä elin. Toimin siellä puheenjohtajana ja teen sinne tarvittaessa esittelyjä.”

Mikä on yksi työurasi yksittäinen hieno kokemus, jonka haluaisit nostaa esiin?

”Rippikoululeiriyhteistyö Manchesterin hiippakunnan ja Englannin anglikaanikirkon kanssa. Vaikka jokainen rippikoululeiri on hieno kokemus, niin tämä on erityisen hieno. Siinä on koettu yhteyttä yli kansallisuuden ja kirkollisten rajojen. Se on näyttänyt sen, että olemme yhtä Kristuksen kirkkoa.”