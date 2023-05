Heikki Henttonen kehitti nerokkaan punkkipyydyksen, joka on helppo tehdä myös itse: hänellä on tärkeä viesti punkkijahtiin lähteville: ”Sitkeyttä!”

Suomen vaarallisimmasta eläimestä kaiken tietävä emeritusprofessori Heikki Henttonen unohti kerran puutiaisen koeputkessa jääkaappiin, ja se eli vielä vuoden jälkeen! Sitkeyttä vaaditaan myös puutiaisten torjujalta. Henttonen ”lakanoi” mökkitonttiaan lähes päivittäin kaksi kesää. Nyt hän kertoo torjuntatyönsä tuloksista.

Emeritusprofessori Heikki Henttonen näyttää, miten helppoa pyydyksen käyttäminen on. Hänen kesämökkinsä sijaitsee Pirkanmaalla, missä taigapuutiainen on jo varsin yleinen. Ne ovat runsaimmillaan juuri nyt.

Metsäeläintieteen emeritusprofessori Heikki Henttonen on kerännyt Kuhmoisissa sijaitsevalla mökkitontillaan kokemuksia punkkien hävittämisestä helposti koottavan pyydyksen avulla. Selväksi tuli, että varvikon, heinikon ja muun kasvuston pyyhkiminen vaaleasta kankaasta tehdyllä pyydyksellä vaatii ahkeruutta, jos mielii saada edes jonkinlaisia tuloksia. Joka tapauksessa pyydystä käyttämällä saa tietoa siitä, kuinka paljon omassa lähimaastossa on punkkeja. Runsaasta määrästä kielii se, että niitä jää pyydykseen kiinni jokaisella pyyhkäisyllä. Tieto on tarpeen jo sen takia, että kaikki piha-aluetta käyttävät suhtautuvat vakavasti punkkitarkastusten tekemiseen.