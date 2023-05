Näihin kohteisiin luokkaretkeläiset Tampereella hinkuvat – koululaiset odottivat eniten tuttua kestosuosikkia

Mea Ruotsalaisella on meneillään alakoulun viimeiset viikot. Yläkouluun meneminen tuntuu kivalta, vaikka vähän jännittääkin. Ennen sitä on kuitenkin edessä pitkä kesäloma. Ruotsalaisen ja kavereiden lomasuunnitelmissa on ainakin kesäleirejä.