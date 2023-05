Häijäästä tulee viime vuoden kaksi parasta nelivuotiasta lämminveristä ravihevosta. Samaa vuoden 2018 ikäluokkaa on suomenhevosten priimus Kiikoisista.

Shackhills Twisterillä on raviurallaan takana 29 lähtöä, joista sillä on 19 voittoa, viisi kakkossijaa ja yksi kolmossija. Vuosien 2021–2023 palkintosumma on jo nyt yli 250 000 euroa.

Saman ikäisellä, mutta vuotta aiemmin kilpailun aloittaneella Dusktodawn Boogiella on 31 starttia, 18 voittoa, viisi kakkos- ja neljä kolmossijaa ja palkintorahaa vuosilta 2020–2022 yli 380 000 euroa.