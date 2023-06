Miksi ylioppilaat käyttävät valkoista päähinettä? – Näitä asioita tuskin tiesit ylioppilaslakista

Uudet ylioppilaat painavat lauantaina 3. kesäkuuta valkolakit päähänsä. Mutta mistä tapa on peräisin ja miksi ylioppilaslakkia käytetään? Kysymyksiin vastasi Helsingin yliopistomuseon näyttelypäällikkö Pia Vuorikoski.

Ylioppilaslakin käytöllä on Suomessa pitkät perinteet. Lakki on säilynyt lähes samanlaisena yli 150 vuotta.

1. Mistä lähtien ylioppilaslakkia on käytetty Suomessa, Helsingin yliopistomuseon näyttelypäällikkö Pia Vuorikoski?

”Lakin käyttöönotto on tapahtunut monivaiheisesti. Keisari määräsi ylioppilaille univormupakon vuonna 1852. Hän halusi kontrolloida sillä opiskelijoita, koska vuonna 1848 oli ollut Euroopan niin sanottu hullu vuosi. Yliopistokaupungeissa oli tapahtunut opiskelijamellakoita, joita hän ajatteli tulevan Helsinkiinkin. Ylioppilaat käyttivät univormua alkujaan vuodesta 1816, mutta se jäi vähitellen juhlakäyttöön. Siihen kuului päähineenä tumma lippalakki.

Univormu ei ollut kovin suosittu, ja kaikilla ei ollut edes siihen varaa, mutta tummansininen lippalakki jäi ylioppilaille käyttöön vielä senkin jälkeen, kun keisari oli vaihtunut ja univormuista luovuttu.

Lopullisesti silkkisamettinen valkolakki, jossa on tietynlainen lippa ja musta samettireunus, löi itsensä läpi vuonna 1875 pohjoismaisen ylioppilaskokouksen valmisteluissa Uppsalassa. Helsinkiläiset modisti Maria Grape ja kuoronjohtaja Gösta Sohlström muotoilivat lakin lopulliseen asuunsa. Vuorista tuli sininen, jotta lakki olisi sinivalkoinen. Kokouksen jälkeen kaikki jo halusivat sen, myös Jyväskylän lyseosta valmistuneet. Sitä ennen lakki oli ollut suurin piirtein puolella yliopiston opiskelijoista.”

2. Mistä ylioppilaslakki on alkujaan peräisin?

”Lakki tulee alunperin saksalaisesta opiskelijakulttuurista ja -elämästä, josta tanskalaiset ja ruotsalaiset opiskelijat ottivat sen 1840–1850-luvulla käyttöön.

Valkolakin ylioppilaat löysivät ilmeisesti tavatessaan pohjoismaalaisia kollegoitaan, ruotsalaisia ja tanskalaisia, jotka käyttivät jo lakkia. Neljä uutta opiskelijaa teetti vuonna 1865 itselleen valkolakin Uppsalasta saadun mallin mukaan. Seuraavana vuonna niitä tilattiin kymmeniä lisää ja kolme vuotta myöhemmin vapuksi parisen sataa.

Päähine oli vanha yhteiskunnallinen asia, jolla osoitettiin säätyä ja yhteiskuntaluokkaa. Sillä kerrottiin, mihin ryhmään tai luokkaan kuului. Eri säädyillä oli tunnuksensa, hattuja käytettiin meilläkin 1950-luvulle asti. Ylioppilaat eivät ainoastaan käyttäneet päähinettä, vaan muutkin erilaiset ryhmät ja ammattiryhmät toivat esille, mihin kuuluvat.”

3. Miksi ylioppilaslakkia käytetään?

”Ylioppilaslakki oli alunperin osa univormua, josta tummansininen lakki jäi talvilakiksi. Vappuna eli Walborgin päivänä, jolloin siirrytään toisenlaiseen vuodenaikaan, päätettiin, että siirrytään valkolakin käyttöön, varsinkin vuoden 1875 jälkeen. Valkolakki oli ylioppilailla kesähattuna kertomassa, keitä he ovat ja missä opiskelevat.”

4. Miten ylioppilaslakin käyttö on muuttunut?

”Jossakin vaiheessa, 1960–1980-luvulla ylioppilaslakkia käytettiin tosi vähän, lähinnä vappuna ja tietyissä akateemisissa juhlissa. Nykyään lakkia käytetään yhä useammin erilaisissa opiskelijoiden tapahtumissa. Akateeminen opiskelijoiden soihtukulkue itsenäisyyspäivänä on ollut hyvin perinteinen käyttöpäivä sekä tietenkin vapunpäivä.

Nykyään ylioppilaslakin saa perinteisesti laskea päähän Mantan lakituksen aikana kello 18 vappuaattona. Mantan lakitus tapahtui vielä 1970-luvulla keskiyöllä, mutta vuonna 1978 sitä aikaistettiin.

Yliopistojen sitseissä käytetään ylioppilaslakkia. Ne tulivat muotiin 1990-luvulla. Myös akateemisissa juhlissa ja osassa promootiojuhlallisuuksia airueilla on lakit käytössä.”

5. Miksi ylioppilaslakkia pidetään juuri vappuna?

”Vanha perinne on ollut, että kesäkausi alkaa 1. toukokuuta ja päättyy 30. syyskuuta. Bernhard Lagus, vuoden 1873 ylioppilas, on kertonut muistelmissaan vuonna 1924, että ’vanhoista ajoista saakka vappua on pidetty ensimmäisenä kevätpäivänä’. Sitä symboloi valkoinen lakki.”

1910-luvun lopulta peräisin oleva lakki on kuulunut todennäköisesti Ester Valkama -nimiselle ylioppilaalle ja ollut käytössä kesäpäähineenä vapusta syyskuun loppuun 1950-luvulle asti. Lakissa on puna-valkoinen puuvillavuori ja vanutäyte.

6. Miksi ylioppilaslakissa on lyyra?

”Perinteinen lyyra, jossa on seppele ympärillä, on Helsingin yliopiston tunnus. Valkolakki kertoi vuoteen 1918 saakka nimenomaan siitä, että kuului yliopistoyhteisöön Helsingissä. Sittemmin tuli muita yliopistoja ja merkitys muuttui.”

7. Mikä on ylioppilaslakin lyyran merkitys?

”Lyyra tulee Apollon-nimisen kreikkalaisen jumalan soittimesta, joka oli hänen tunnuksensa. Apollon oli muun muassa tieteen ja taiteen jumala. Helsingin yliopisto otti Apollonin ja hänen tunnusmerkkinsä omikseen. Seppele oli Apollonilla päässä ja lyyra viittasi häneen musiikin suojelijana.”

8. Miten suomenruotsalaisista kouluista valmistuvien lakki eroaa suomalaisesta?

”Heillä on isompi lyyra ja lakki on yläosastaan leveämpi. Lyyrien koko liittyy yliopiston kieliriitoihin. Perinteinen lyyra oli iso ja kertoi siitä, että aikaisemmat yliopisto-opiskelijat olivat pääosin ruotsinkielisiä. Suomen kieltä puolustavat ylioppilaat, jotka alkoivat ajaa suomenkielisten asiaa, teettivät niin sanotun raivosuomalaisen lyyran, joka oli todella pieni, erottuakseen ruotsinkielisistä. Se ei jäänyt käyttöön, vaan suomenkielisten lyyraa isonnettiin niin, että se on ruotsinkielisten ja raivosuomalaisten välistä.”

Ruotsinkielisillä vuorikangas on sini-kelta-valkoinen, lipassa on kanttaus ja päällinen hieman leveämpi. Ruotsinkielisten lyyra on vakiintunut 22 millimetrin kokoiseksi ja suomenkielisillä 14 tai 16 millimetrin kokoiseksi.

9. Koska ylioppilaslakin käyttö kesäisin loppui?

”Vähitellen 1960-luvun alkaessa se poistui, kun luokkayhteiskunta-ajattelu alkoi väistyä ja siirryttiin kaupunkeihin, ja ajateltiin, että ylioppilaslakin käyttö merkitsi oppineisuudella ylpeilemistä.

Voi hyvinkin olla, että ylioppilaslakkia on siihen asti käytetty erilaisissa kokoontumisissa, mutta onko ihan joka päivä yliopistolla käytetty, sitä pitäisi tutkia lisää. Epäilen, että sotien jälkeen lakkia ei ole enää pidetty koko ajan.”

10. Käytetäänkö muissa maissa ylioppilaslakkia?

”Ainakin Ruotsissa käytetään edelleen valkolakkia. Virossa on opiskelijajärjestöjen erilaisia lakkeja. Lakkeja on ollut käytössä maissa, joissa saksalainen opiskelijakulttuuri on omaksuttu.”

11. Miten lakkimuoti on muuttunut aikojen saatossa?

”Kun naiset ottivat 1890-luvulla käyttöönsä normilakin, lakki oli matalampi ja siinä oli lyhyempi lippa. Muoto on muutenkin muuttunut ajan kuluessa.”

Naisten ylioppilaslakki on vuodelta 1890. Se on barettimallinen ja reunukseltaan hieman levenevä edestä, mutta lipaton. Lakissa oli vaaleansininen silkkivuori ja kultainen lyyra. Lakin suunnitteli Olga Andstén.

12. Millainen oli naisylioppilaiden lakki ja mikä merkitys sillä oli?

”Kun naisia alkoi tulla yliopisto-opiskelijoiksi 1880-luvun puolivälin jälkeen, he alkoivat puuhaamaan omaa lakkiaan. Järjestettiin kilpailu sitä varten, johon tuli myös Akseli Gallen-Kallelalta ehdotus. Modisti Olga Andsténin ehdotus valittiin. Se otettiin käyttöön vappuna 1890. Naistenlakki ehti olla käytössä vain neljä vuotta ja vähän päälle.

Naiset pääsivät yliopistoon anomalla vapautusta sukupuolestaan 1870-luvulta lähtien. Kesäkuusta 1901 lähtien naiset pääsivät yliopistoon ilman erillistä anomusta.

Naisten lakki oli vähän pienempi. Valkoinen päällysosa oli hiippamainen, laskostettu ja se valui hallitusti lakin reunan yli eikä siinä ollut lippaa. Sitä pilkattiin, saatettiin huudella tällaista, että täti, maito kiehuu yli. Tavallisia lakkeja sanottiin usein maito- tai piimälakiksi.

Kun uudet ylioppilaat vuonna 1894 ostivat perinteisen valkolakin, vanhemmat naisopiskelijat pahoittivat tästä mielensä. Heille erilainen ylioppilaslakki symboloi naisopiskelijoiden ainutlaatuista asemaa ja yhteenkuuluvuutta yliopistolla.”