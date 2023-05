Mies sai ”tehtävän Jumalalta” ja täytti kaksi limsapulloa paloöljyllä – Pian usean perheen kotitalo oli liekeissä Tampereella

Tampereen seudulla on syttynyt viime aikoina useita tulipaloja. Myös entisaikaan Tampereella oli hirvittäviä paloja. Moniin niistä liittyy erikoisia ihmiskohtaloita. Seuraavan viiden tarinan yksityiskohdat on rakennettu vanhoista sanomalehdistä, tutkimuspöytäkirjoista ja muista aineistoista, joihin ne ovat jättäneet jälkensä.

Tilaajille

Aamulehti

1. Rengin piippu – Tampereen suurpalo vuonna 1865

Tuli ritisee kauppias Carl Josef Hildénin piharakennuksessa Tampereen Kauppakatu 10:ssä lauantai-iltana 19. elokuuta 1865. Seuraavana päivänä on pyhä, ja Hildén on käymässä yöunille. Jaakolan renki on iltasella kömpinyt nukkumaan Hildénin tallin parvelle poltellen piippua. Saako Tampereen suurpalo alkunsa rengin piipun kipinästä, vai jostakin muusta, sitä ei varmaksi tiedetä, mutta palontorjunta on puukaupungissa retuperällä, mikä selviää kohta hirvittävällä tavalla.