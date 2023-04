Perinteinen vapputori järjestetään tänäkin vuonna Hämeenpuistossa – myyntipisteitä tulee myös muualle Tampereen keskustan alueelle

Tampereen torikauppiasyhdistyksen perinteinen vapputori järjestetään taas Hämeenpuistossa lauantaista 29. huhtikuuta maanantaihin 1. toukokuuta. luvassa ainakin pomppulinnoja, karuselleja, herkkuja, palloja ja vapputavaraa

Tampereen perinteinen vapputori järjestettiin Keskustorin sijaan Hämeenpuistossa jo keväällä 2022. Tällä kertaa alue on vähän isompi kuin viime vuonna.

Aamulehti

Vappu lähestyy, mutta Tampereen perinteisellä vapputoripaikalla Keskustorilla on jo käynnissä toukokuussa aukeavan kesäkeitaan rakennustyöt.

Vapputorihulinasta pääsee kuitenkin nauttimaan Tampereella tänäkin vuonna. Tapahtumapaikkana on jo viime keväältä tuttu Hämeenpuisto, ja alue on jopa korttelin verran viimevuotista suurempi.

Mistä ja milloin Tampereen vapputori tänä vuonna tarkalleen löytyy, Tampereen torikauppiasyhdistyksen tapahtumavastaava Sakari Venäläinen?

”Ykköspaikka on Hämeenpuisto. Myyntikojut, kahvilat, pomppulinnat ja tivolilaitteet levittäytyvät Hallituskadun ja Satakunnankadun välille. Lisäksi myyntikojuja on myös Laukontorilla ja Tammelantorilla sekä Hämeenkadulla.”

”Vapputori on auki kolmena päivänä lauantaista maanantaihin 29. huhtikuuta–1. toukokuuta kello 8–21.”

Mitä vapputorilla on luvassa?

”Hämeenpuistossa myynnissä on ainakin ilmapalloja, perinteistä vapputavaraa ja vaatteita. Pomppulinnoja on tulossa useampia, ja alueelta löytyy myös karusellien ja possujunan tyyppisiä tivolilaitteita. Herkutteluun tarjolla on metrilakun lisäksi ainakin munkkikahvila, vohvelikahvila ja lättykahvila.”

”Laukontorilla, Tammelantorilla tai Hämeenkadulla ei ole tivolilaitteita, mutta niistäkin paikoista löytyy metrilakua, vappurekvisiittaa ja palloja.”

Millainen vapputoripaikka Hämeenpuisto on viime vuoden kokemuksen perusteella Keskustoriin verrattuna?

”Viime vuosi oli positiivinen yllätys. Hämeenpuistossa on myyntipaikkoja vähemmän kuin Keskustorilla, mutta yllätyin, miten hyvin paikka silti toimi. Viime vuonna alue ulottui Hallituskadulta vain Puutarhakadulle, eli nyt tilaa on korttelin verran enemmän.”