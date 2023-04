Tapahtumatarjontakin sen kertoo: kevät on tullut – poimi tästä viikon menovinkit

Tulevana viikonloppuna järjestetään kaikki klassiset kevättapahtumat eli kalamarkkinat, Designtori, taidesuunnistus ja Hot Rod & Rock Show.

Tampereen Designtori on sekä monelle kävijälle että yrittäjälle perinne. Tämä kuva on syksyn Designtorilta Tampereen Tullikamarilta vuodelta 2018.

Aamulehti

1. Kalan juhlaa

Jos Tampereella tuoksuu viikonloppuna tavallista houkuttelevammalta, syy löytyy todennäköisesti Laukontorilta. Siellä järjestetään perjantaista sunnuntaihin Tampereen Kalamarkkinat. Luvassa on tuttuun tapaan kalaherkkuja, pientuottajien elintarvikkeita ja käsitöitä sekä livemusiikkia.

Tampereen Laukontorilla 21. huhtikuuta kello 10–18, 22. huhtikuuta 9–17 ja 23. huhtikuuta 10–17.

2. Kotimaista osaamista

Designtori on yhtä varman kevään merkki kuin kalamarkkinatkin. Tapahtuma on vakiinnuttanut paikkansa Tampereen Tullikamarille, ja siellä kokoonnutaan tänäkin keväänä kotimaisen muodin, muotoilun ja kodintuotteiden äärelle. Tampereen Designtorilla on mukana yli 50 kotimaista muotoiluyrittäjää.

Tampereen Tullikamarilla 23. huhtikuuta kello 11–17.

3. Tilaisuus kohdata taiteilijat

Pirkanmaan taidesuunnistus avaa paikallisten taiteilijoiden työhuoneiden ovet. Kaksipäiväisen tapahtuman aikana on mahdollista piipahtaa tapaamassa taiteilijoita heidän työnsä ääressä ja vaikkapa kysellä, keskustella taiteesta, tehdä hankintoja tai ihan vaan ihmetellä, mitä työhuoneissa syntyy. Mukana on yli 150 kohdetta eri puolilla Pirkanmaata. Kartta löytyy osoitteesta taidesuunnistus.net.

Eri puolilla Pirkanmaata 22.–23. huhtikuuta.

4. Kun auto ei ole vain auto

Tulevana viikonloppuna Tampereen messu- ja urheilukeskus on täynnä toinen toistaan hienompia menopelejä, joiden laittamisessa ei ole säästetty aikaa, vaivaa eikä rahaa. Hot Rod & Rock Show’lla on pitkä historia ajokauden avaavana tapahtumana. Mukana on niin kansainvälistä kuin kotimaista kalustoa ja tietysti myös live-esiintyjiä.

Tampereen messu- ja urheilukeskuksessa 22. huhtikuuta kello 10–18 ja 23. huhtikuuta kello 11–16.

5. Uuden sukupolven kulttuuria

Tampereella järjestetään tulevana viikonloppuna kansainvälinen tapahtumakokonaisuus. Access Tampere Next Generation Culture Festivalin ohjelmistoon kuuluu eri musiikkityylien konsertteja, tanssia, työpajoja, kulttuuriexpo, taidenäyttely ja ammattilaisten projektiesittelyjä Suomesta ja maailmalta. Tapahtumapaikkoja ovat Kulttuuritalo Laikku ja Laikunlava sekä Monitoimitalo 13. Iltaklubit ovat Tampereen G Livelabissa.

Tampereella 20.–22. huhtikuuta.