Suomen suurimmat hevosalan messut järjestetään viikonloppuna Tampereella – Uutena vetonaulana estekilpailut

Vuosittaiset Hevoset-messut järjestetään Tampereella viikonloppuna 15.–16. huhtikuuta. Tapahtuma alkaa jo perjantaina esteratsastuskilpailujen karsinnoilla.

Aamulehti

Tampereen messu- ja urheilukeskus täyttyy viikonloppuna 15.–16. huhtikuuta Hevoset-messuista. Kysyimme Tampereen Messujen projektipäälliköltä Heli Lempiselta, mitä on luvassa.

Keitä hevosmaailman julkkiksia tapahtumaan tulee?

”Varmasti suurimpiin julkkiksiin viikonloppuna kuuluvat ainakin esteratsastajasisarukset Jone ja Sani Illi. Henri Ruoste, yksi Suomen menestyksekkäimpiä kouluratsastajia, kertoo menestystarinansa.”

”Näiden lisäksi radio- ja televisiojuontaja Esko Eerikäinen puhuu paneelikeskustelussa sosiaalisen median käyttäytymisestä. Sosiaalinen media on parissakin ohjelmassa meillä aiheena, koska se on aika raaka maailma.”

”Paneelikeskustelussa vaihdetaan ajatuksia hevosalan keskusteluilmapiiristä, suvaitsevaisuudesta ja voiko asioista olla eri mieltä neutraalisti. Somessa on paljon nuoria ihmisiä esillä. Keskustellaan, miten se vaikuttaa ihmisiin ja miten somessa puhutaan toisille. Paneelissa on myös hevosalan yrittäjiä: kirjailija-kolumnisti Veera Nieminen, hevosten käytöskouluttaja Mia Jurvala ja paneelin juontaja Teemu Ahtee.”

Minkä ikäisiä ihmisiä odotatte paikalle?

”Lapsista keski-ikäisiin asti, pääpaino on 20–40-vuotiaissa. Keppihevosaiheet houkuttelevat lapsia ja nuoria hyppelemään esteitä ja ratsastamaan keppareilla kouluratsastusta.”

”Hevosen selkäänkin pääsee. Hallissa on talutusratsastusta ja ulkona on Jorge, clydesdalen hevonen, joka vetää ihmisiä kärryissä.”

Mikä on kaikkein kiinnostavin osuus?

”Meillä on huippuestekilpailut tänä vuonna, Hankkija Horse Show karsintoineen jo perjantaina ja lauantaina sekä sunnuntaina kisataan. Estekilpailut ovat aivan uutta tapahtumassa.”

”Henri Ruoste varmasti kiinnostaa ja Kari Nevalan esteratsastusklinikka, jossa Jone ja Sani Illi ratsastavat. Kari Nevala valmentaa oikeastikin heitä kilpailuissa. Koulupuolelta houkuttelee Håkan Wahlmanin ohjasajoklinikka lauantaina ja kouluratsastusklinikka sunnuntaina. Klinikoilla on aina joku huippunimi vetäjänä ja ratsukoita, joita he valmentavat ja yleisö pääsee katsomaan.”

Ohjelmasta löytyy Hevosihmisten tunnetaitojen kehittäminen, mitä se tarkoittaa?

”Ihmisen oma tunne välittyy muihin ihmisiin ja myös hevosiin. Esimerkiksi kun me olemme kauhean iloisia, se vaikuttaa hevoseen. Tämä Katariina Alongin pitämä esitys on kerännyt aina valtavan määrän ihmisiä kuuntelemaan. Siinä kerrotaan, miten omia tunnetaitoja tarvitaan hevosten parissa, miten niitä voi säännöstellä ja miten tunnistetaan oman tunteen merkitys hevoseen. Hän kertoo myös istuntataidoista.”

”Annika Schulman pitää istuntaklinikan. Viime vuosina on noussut esiin, miten tärkeä istunta on ja millainen merkitys sillä on ratsastuksessa.”

”Tosi odotettu on myös Niina Kirjorinteen kouluratsastusklinikka, miten haetaan luonnollista liikettä ratsastuksessa ja kevyttä tuntumaa. Tämä järjestetään ensimmäistä kertaa areenalla.”

”Toisia kiinnostaa esteratsastus ja toisia kouluratsastus. Nyt messuilla on ensimmäistä kertaa ratsastusareena ja verryttelyalue täysin omassa C-hallissaan. A- ja E-hallissa ovat näytteilleasettajat ja ohjelmalavat.”