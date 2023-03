Aamulehti vertaili pääsiäiseen sopivat punaviinit – mukana kaksi neljän tähden viiniä nautiskelijoille

Pääsiäisen viinivalinta on usein punainen. Lampaan ja patojen oheen sopii keskitäyteläinen tai täyteläinen viini Euroopan klassikkoalueilta tai uudesta maailmasta. Lähdimme Australiaan ja Etelä-Afrikkaan.

Tilaajille

Pääsiäispöydän ehdoton tähti on tietenkin lammas, jota tänä päivänä on saatavilla monessa eri muodossa. Lammasta on myös opittu valmistamaan, minkä ansiosta lampaasta tehty pääruoka on vakiintunut pääsiäisperinteeksi. Nykyään lampaan maku saakin osakseen enemmän kehuja kuin villasukkamainintoja.