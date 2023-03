Koskikeskus juhlii 35 vuottaan – poimi tästä viikon menovinkit

Kun kauppakeskus keväällä 1988 avattiin, siellä oli sisävesiputouksia ja kesäisin katolla pelattiin tennistä. Koskikeskus juhlistaa syntymäpäiväänsä koko vaaliviikonlopun ajan.

Koskikeskuksen avautuminen oli aikoinaan suuri tapaus Tampereella. Tällä hetkellä kauppakeskuksesta löytyy lähes 80 liikettä ja palveluntarjoajaa, joista osa on ollut mukana alkuajoista asti.

Aamulehti

1. Espanjalaisia rytmejä Tahmelassa

Flamencokitaristi Toni Jokiniitty, alias Tony de Maria, ja klasarikitaristi Janne Lehtinen soittavat Tampereella yhdessä ja erikseen espanjalaista musiikkia. Lehtinen poimii tunnettuja kappaleita espanjalaisen pianistin ja säveltäjän Isaac Albenizin (1860– 1909) tuotannosta, ja Jokiniitty esittää flamencomusiikin suosikkeja. Yhteisenä numerona kuullaan ainakin Farruca ja Malagueña.

Tahmelan Huvila 29. maaliskuuta kello 18.

2. Koskikeskuksessa runsaasti ohjelmaa

Koskikeskus kuuluu Tampereen maamerkkeihin. Maaliskuussa 1988 avattu kauppakeskus oli aikoinaan Suomen suurin. 35-vuotissyntymäpäivän kunniaksi asiakkaille tarjotaan viikonlopun ajan koko perheen ohjelmaa. Tanssiseura Hurmio järjestää perjantaina levytanssit. Lauantaina luvassa on muun muassa Muumi-hahmoja ja musiikkia. Sunnuntaina Keskusaukiolla voi seurata suurta määrää erilaisia esityksiä.

Koskikeskus 31. maaliskuuta – 2. huhtikuuta.

3. Maista lähiruokaa Kauppahallissa

Kauppahallin Lähellä!-tapahtumassa tutustutaan lauantaina pientuottajien ja puodinpitäjien toimintaan ja opitaan uutta kestävistä ruokajärjestelmistä. Tapahtuman juontaa Savusuolaa-blogista tuttu tamperelainen ruokavaikuttaja ja toimittaja Janica Brander. Toki tapahtumassa pääsee myös maistelemaan lähiruokaa ja erikoisannoksia.

Tampereen Kauppahalli 1. huhtikuuta kello 9–18.

4. Vahannasta kuuluu lauantaina rock

Vahannan nuorisoseuran talossa Ylöjärvellä pannaan lauantaina bileet pystyyn, kun ohjelmassa on rock’n’rollin täyteinen Vahanta LIVE! -tapahtuma. Esiintyjinä ovat Crüel Bastards plays Mötley Crüe, Slightly Heavy, Turbo Testicles, Badlands AC/DC Tribute, Spiritus Mortis ja Silver Bullet. Paikan päällä voi ostaa alkoholittomia juomia, makkaraperunoita ja bändien omaa kauppatavaraa.

1. huhtikuuta kello 16, Kuruntie 779.

5. Andrea Bocelli esiintyy Tampereella

Maailmankuulu tenori Andrea Bocelli nousee kuoron ja sinfoniaorkesterin kanssa Nokia-areenan lavalle tiistaina. Bocelli on yksi kaikkien aikojen eniten albumeita myynyt sooloartisti. Hän on päässyt saavutustensa ansiosta jopa Guinnessin ennätystenkirjaan. Levytykset rikkovat yhä ennätyksiä. Bocellin uusin albumi, Believe, julkaistiin viime vuoden lopulla.

Nokia-areena 4. huhtikuuta.