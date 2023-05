Main ContentPlaceholder

Hyvä elämä | Perilliset

Kangasalla vaikuttanut suku tuotti Suomeen poikkeuksellisen paljon merkittäviä vallankäyttäjiä – vauraus on säilynyt yhdessä sukuhaarassa

Tulenheimojen suku on tunnettu paitsi urkujen rakentajina myös politiikan vaikuttajina. Ennen sukulaiset olivat pääministereitä, puoluejohtajia ja eduskunnan puheenjohtajia, nyt he keskittyvät vaikuttamaan Kangasalan paikallispolitiikassa. Tämä on Perilliset-juttusarjan osa 22.

Kangasalan urkutehtaan tiilinen tehdasrakennus valmistui vuonna 1905, kun vanha urkutehdas oli tuhoutunut palossa. Kuva on otettu 1920-luvun lopulla tai 1930-luvun alussa.

Aamulehti Vuosi 1983 oli Kangasalan urkutehtaalle ja sen omistaneelle Tulenheimon perheelle kauhea. Suorastaan niin kauhea, ettei kauheampaa osaa edes kuvitella. Perheen patriarkka, pääomistaja ja urkutehtaan pitkäaikainen toimitusjohtaja Pertti Tulenheimo (s. 1923) oli sairastunut vakavasti jo 1970-luvun lopulla. 1. helmikuuta 1983 Tali-Ihantalan veteraanin elämänlanka katkesi lopullisesti massiiviseen sairauskohtaukseen.