Missasitko revontulet? Ota ensi kerralla huomioon nämä vinkit – Ursan asiantuntija neuvoo Tampereen parhaat katselupaikat

Lataavatko taivaan tulet ihmisiä kuin hattivatteja? Kari A. Kuurella on hienoja uutisia tulibongareille jopa seuraavan viiden vuoden ajalle.

Näin tulet tanssivat taivaalla maanantaina 27. helmikuuta. Kuva on otettu Ranta-Tampellassa kello 23 aikoihin. Tässä jutussa on liuta konsteja, joilla onnistut seuraavalla kerralla näkemään revontulet, etkä nuku niiden ohi.

Aamulehti

Muutama päivä sitten some täyttyi ihanista revontulikuvista. Kaikki eivät niistä kuitenkaan ilahtuneet. Mieli musteni, jos tulia ei taivaalla näkynyt edes etsimällä.

Kysyimme Tampereen Ursan Kari A. Kuurelta, missä seuraavalla kerralla pitäisi Tampereella päivystää tulia odottamassa?

”Näsijärven ranta on aika hyvä paikka. Siitähän näkee pohjoisen horisontin. Siinä ei ole näkemäesteitä. Säätilalla on tietenkin vaikutusta. Jos horisontissa on pilviä, se vaikeuttaa näkemistä. Rauhaniemen rantaan pääsee aika helposti. Kaikilta rannoilta näkee.”

Pitääkö siis katsoa pohjoiseen?

”Kyllä. Tavalliset revontulet ovat 20–30 asteen korkeudessa pohjoisella taivaalla. Jos tulee oikein komea revontulimyrsky, tulet voivat nousta ihan keskitaivaalle saakka.”

Mihin kellonaikaan kannattaa lähteä katselemaan?

”Yleensä kello 22 jälkeen ovat parhaimmat ajat. Paras aika kestää puoli tuntia tai 45 minuuttia. Sitten on taukoa ehkä tunti. Sitten tulet taas kiihtyvät.”

Eli jos yhdet tulet laantuvat, onko toivoa samana yönä vielä uusille?

”Kyllä. Jos on oikein voimakas revontulimyrsky ne alkavat näkyä jo, kun ilta pimenee. Yksi näytös ei tarkoita, että samana yönä ei enää tulisi uusia. Viimeksi painopiste oli keskiyöllä, mutta niitä näkyi aamuhämäriin asti.”

Mistä voisi etukäteen seurata revontuliennustetta?

”Itse päivitän Tampereen Ursalle revontuliennusteita ja julkaisen ne blogissa nimeltä Revontulet. Meidän verkkosivuilla www.tampereenursa.fi on linkki blogiin. Teen ennusteen aina kolmeksi vuorokaudeksi etukäteen. Mutta se on ennustus, ei lupaus! Myös Ilmatieteen laitoksen sivuilla on ennusteita. Se on toinen hyvä paikka seurata. He keskittyvät kuitenkin havaintojeni mukaan aika isojen revontulinäytelmien ennustamiseen. Minä reagoin ehkä pienempiinkin.”

Nämä tulet nähtiin helmikuussa 2022 Näsijärven yllä Tampereella.

Mitkä ovat olleet hienoimmat revontulet, jotka olet ikinä nähnyt?

”Olen nähnyt niin paljon, että on aika vaikea sanoa. Joskus revontulet ovat niin voimakkaita, että keskitaivaalla näkyy kruunu eli korona. Ja niissä on lisänä synkronoidusti vilkkuvia, kirkkaita laikkuja. Myös spiraalimaiset nauhat ovat hyvin hienoja.”

Miten arvioisit viimeksi Tampereella nähtyjä revontulia?

”Ne olivat juuri näin hienot.”

Lataavatko revontulet ihmisiä kuin Muumien hattivatteja?

”Eivät ihmiset hattivatteja ole, mutta kyllähän sellainen tunne-elämys syntyy. Varsinkin, jos niitä näkee ensimmäistä kertaa. Oikein kunnon revontulet ovat sykähdyttävä kokemus.”

Jos nyt on aivan pakottava olo, että haluaa nähdä revontulia, mikä avuksi?

”Niitä tulee vielä tänäkin vuonna. Tulet noudattelevat auringon aktiivisuussykliä. Mitä aktiivisempi aurinko on, sitä kirkkaampia tulia tulee. Nyt aktiivisuus on kasvussa. Parin vuoden päästä on maksimi ja sen jälkeen lähdetään alaspäin. Kaikkein parhaat tulet tulevat laskevalla reunalla. Eli puolenkymmentä vuotta on nyt luvassa hyvää revontuliaikaa. Kyllä niitä siis varmasti vielä näkee. Uusi ennusteeni tulee torstaina. Seuraavat kolme vuorokautta vaikuttavat rauhallisilta, joten hetki pitää vielä odottaa.”