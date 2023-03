Taikurilla on aina taskussaan korttipakka tai kolikoita: ”Taikuudessa ei tarvitse muunnella totuutta, vaan jättää jotain kertomatta”

Maagikot 2 -kiertue saapuu Tampere-taloon 5. maaliskuuta.

Vaikka maagikoilla on paljon esitykseen liittyviä salaisuuksia, on vuoden esiintyjäksikin valitun Joni Pakasen mukaan taikuri perusluonteeltaan rehellinen.

”Taikuudessa ei tarvitse muunnella totuutta, vaan sen sijaan jättää jotain kertomatta. Tämä on osa illuusiota.”

Vuonna 2020 loppuunmyyty Maagikot-kiertue on saanut jatkoa ja saapuu Tampere-taloon 5. maaliskuuta. Kiertueella on takanaan jo kymmenen paikkakuntaa. Eri esiintyjien palasista puristettu yhteinen kokonaisuus onkin hioutunut toiston myötä.

Pakasen lisäksi yhteiskiertueen taianomaisuudesta vastaa maailmanennätysjonglööri Herra Koskinen, kuplataiteilija Taija Taika sekä maagikko Noora Karma. Lavalla silmää hämää myös mentalisti Pete Poskiparta sekä illusionisti Jay Niemi.

Taikuus elää ajassa

Pakasen matka taikuuden pariin alkoi serkun taikalaatikon ääreltä. Ensimmäisen oman tempun välineiksi riittivät siima ja pahvinen korttilaatikko, jonka isä kokosi. Nuori oli löytänyt ahkerasti selaamiensa taikurikirjojen sivuilta kikan, jonka ohjeita noudattamalla kortti näytti nousevan pakasta itsekseen.

Taikuudessa yhdistyvät oikeassa suhteessa temppujen tekninen osaaminen ja esiintymistaito.

Vaikka taikuus on vanha taidelaji, se seuraa aikaa ja monimuotoistuu. Esimerkiksi pandemian myötä tapahtunut keikkakalenterin tyhjentyminen auttoi virtuaalitaikuuden kehittymisessä. Esiintyminen piti tuoda teknologian avulla yleisön luo, jotta livemuotoinen taikuus kesti korona-ajan.

”Taikurit ovat usein hieman aikaansa edellä.”

Joni Pakanen yhdistelee esiintyessään komiikkaa ja taikuutta. Kiertueella on nähtävissä hänen kehittelemänsä alter ego, joka on taikurin karikatyyri.

Ei katso aikaa tai paikkaa

Vaikka ammatiksi muuttuneen intohimon myötä Pakanen ei hyppää enää joka tilanteessa taikuuden puolelle, on harjoittelu jatkuvaa. Myös arjessa taikurin taskuista löytyy niin korttipakka kuin myös kolikoita.

”Olisikin hauskaa purkaa reppu pöydälle ja katsoa, mitä kaikkea outoa sieltä löytyykään.”

Kolmenkymmenen vuoden aikana Pakasen repertuaariin mahtuu satoja ellei jopa tuhansia vaihtoehtoja hämätä silmää. Vaikka esimerkiksi sormeen pujotettu sormus voi muuttua hetkessä viihteeksi, ei taikuuteen vaadita aina edes välineitä.

”Taikureilla on aina valmius tehdä temppuja”, hän vinkkaa.

Ainutlaatuinen yleisö

Maagikot 2 -kiertue yhdistelee sujuvasti taikuutta, mentalismia ja sirkusta, koska taikuudessa on tärkeää monipuolisuus.

”On luvassa monenlaisia tunteita, vauhtia ja kauniin rauhallisia ohjelmanumeroita. Esitys on eteenpäin soljuva, koska lavalla tapahtuu koko ajan.”

Pakasen tunnettu tyyli luoda stand up -taikuutta rakentuu improvisaationomaisesti komiikan ja taikuuden yhdistelmästä. Myös Tampereella odottaa aivan ainutlaatuinen yleisö, joka on esiintyjälle tärkeintä. Tilanne on joka kerta uusi, joten juuri sillä hetkellä nähtävä kokonaisuus muodostuu sellaiseksi vuorovaikutuksessa.