Koronavuosien koettelema Lantrek kokoaa jälleen verkkopelien ystävät yhteen Tampereella – katso kuvakoosteesta, miltä avauspäivänä näytti

Miska Hakulinen (vas.) on Lantrekissä ensimmäistä kertaa. Hän tuli tapahtumaan Elias Kasilan ja muiden ystäviensä kanssa. Kasilan mukaan Lantrek on yksi vuoden kohokohdista. ”Täällä saa tehdä kavereiden kanssa kaiken yhdessä ja tämä on vuoden huippukohta. Tämä on se mitä odotetaan aina siitä päivästä, kun tapahtuma loppuu, siihen asti, että se taas alkaa.”