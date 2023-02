Maarit Rokkasen mukaan ryhmäläiset ovat nöyriä hiilen ja tulen äärellä. Mutta jos joku alkaisi käyttäytyä huonosti, hänen kommenttinsa poistetaan heti.

Maarit Rokkanen on paistanut kotinsa pönttöuunissa esimerkiksi perunarieskoja. ”Ne on käännettävä kypsennyksen puolivälissä”, hän muistuttaa.

Aamulehti

Loviisalaisella Maarit Rokkasella on kotonaan neljä lämmittämiseen tarkoitettua pönttöuunia. Viime syksynä hän alkoi pohtia, miten niissä voisi valmistaa myös ruokaa. Hän googlasi ja googlasi, mutta juuri mitään ohjeita ei löytynyt.

Niinpä Rokkanen perusti Facebookiin uuden ryhmän. Sen idea oli jakaa tietämystä ruoanlaitosta perinteisessä pönttöuunissa. ”Siitä tuli sellainen omituinen ryhmä kaikille pönttöuunin omistajille.”

Rokkanen ei arvannut, että hän tuli luoneeksi ilmiön. Kun sähkön hinta nyt puhututtaa ja moni kipuilee kalliiden laskujen kanssa, aika oli otollinen. Sana ryhmästä levisi nopeasti. ”Liittymispyyntöjä alkoi tulvia ropisemalla”, Rokkanen muistelee.

Vuokaleivän lisäksi ryhmäläiset valmistavat esimerkiksi yön yli puuroa, hernekeittoa, karjalan paistia ja riistaa. Ryhmään jaetaan kuvat myös epäonnistumisista.

Kinkkujen kavalkadi

Rokkanen kuvaa markkinointiponnistuksiaan aika ujoiksi. Viesti lähti esimerkiksi perinnerakentamisen ryhmään ja muutamaan puskaradioon. Jo joulun aikaan ryhmässä kävi kuitenkin hurja kuhina. Joulukinkuista kertyi jo hieno kuvakavalkadi. ”Varmaan tuhat kiloa kinkkua paistui ryhmämme pönttöuuneissa.”

Kun jäseniä alkoi olla noin neljätuhatta, Rokkanen pyysi siskoaan toiseksi ylläpitäjäksi. He pyrkivät lukemaan kaiken mitä ryhmään kirjoitetaan. Tunnelma on hauska ja salliva, sellaisena se halutaan myös pitää.

”Pyysin postauksia onnistumisista, ja erityisesti epäonnistumisista, jotta muiden ei tarvitse tehdä samaa.”’

Niinpä kuvavirrassa on välillä särkyneitä astioita ja karrelle palaneita kanaruokia.

”Normaalit uunin kestävät astiat käyvät ritilän päällä myös pönttöuuniiin. Moni on kuitenkin rikkonut omansa tönäisemällä kuumaa astiaa tai laittamalla sen suoraan kylmälle alustalle.”

Tässä syntyy kananjalkoja karjalanpaistin tapaan.

Turvallisuus tärkeää

Lämmittämisessä kokeneet neuvovat aloittelijoita. Tänä talvena moni on lämmittänyt vanhojakin uuneja ensi kertaa. Siksi turvallisuudesta muistutetaan. ”On toimittava samalla tavalla kuin lämmittäessäkin.” On varottava häkää ja siksi esimerkiksi liian aikaisin ei saa sulkea peltejä.

Rokkanen kehittelee itse reseptejä, joissa ei käytetä lainkaan sähköhellaa. Sellainen on esimerkiksi aurajuustovalkosipuliperunat, jonka reseptin hän jakaa lukijoille tämän jutun lopussa. Ruokaa voi syödä sellaisenaan pääruokana tai lisukkeena.

Aurajuustovalkosipuliperunat syntyvät vaikka uunivuoassa.

Rokkanen on huomannut, että pönttöuuniharrastajissa on paljon pirkanmaalaisia. Tamperelaiset ovat ryhmänä aivan kärkipäässä. Vain Helsingistä on enemmän jäseniä. Maanantaina haastatteluhetkellä tamperelaisia oli mukana 250 uuninkäyttäjää.

Rokkanen on aiemmin työskennellyt kukantekijänä. Hän oli viimeinen Suomen organzakukkien tekijä, jonka töitä myytiin esimerkiksi Tampereen Stockmannilla.

Pönttöuunikokkaajien ryhmässä on nyt noin 8000 jäsentä. Uusia pyyntöjä kertyy jopa tuhat viikossa. Määrä on kasvussa.

Rokkasen aika kuluukin yhä enemmän ryhmän valvomisessa. ”Aika paljon saadaan siskon kanssa näpelöidä vastauksia liittymispyyntöihin.”

Päsmäröivät poistetaan

Rokkasen mukaan ihmiset ovat pääsääntöisesti hyvin nöyriä hiilen ja tulen äärellä. Jos joku alkaa käyttäytyä huonosti, hänen kommenttinsa poistetaan. ”Jos sanoo vinosti tai inhottavasti, kommentti lähtee heti pois. Ja jos päsmäröinti jatkuu, poistetaan ryhmästä.” Tällaisia tapauksia ei juuri ole ollut.

Ryhmässä alkaa myös olla jo voimaa. Kun innostus alkoi, jäsenet jakoivat vinkkejä paikoista, joista saattoi ostaa uuniinsa ritilän. ”Kauppa kävi niin kuumana, että ainakin kaksi liikettä ostettiin niistä tyhjäksi!”

Ritilä on kokatessa tärkeä, sillä sen avulla uunivuoka nostetaan irti hiilistä.

Rokkanen tietää, että moni miettii nyt vaihtoehtoisia tapoja sähkön käytölle. Siksi hänenkin luomallaan ryhmällä on kysyntää. Siitä tulee myös hyvä mieli.

”Tuntuu kuin vähän varastaisi sähköyhtiöiltä, kun kokkaa näin”, hän sanoo ja naurahtaa ilkikurisesti.