Orivedellä juostaan mestaruuksista lajissa, jossa kengät on paras unohtaa kotiin: ”Alla ei saa olla mitään kenkiä tai tossuja!”

Kolmannen kerran järjestettäviin SM-kisoihin otetaan lisää ilmoittautuneita vielä kisapaikalla lauantaina 18. helmikuuta. Yleisölle laulaa tangokuningas Jouni Keronen.

Aamulehti

Orivesi isännöi lauantaina villasukkajuoksun SM-kisoja. Paikalle jäähallin kentälle on tulossa ainakin 130 juoksijaa. Osallistujat mittelevät kolmen, kuuden ja kahdentoista kilometrin sarjoissa sekä viestijuoksussa. Yleisölle on luvassa muutakin ohjelmaa kuin juoksun seuraamista.

Mistä on kysymys, kilpailupäällikkö Reijo Kahelin?

”Villasukkajuoksusta. Ensimmäisen kerran juostiin jo vuonna 2019. Sitten koronan ja lumen puutteen vuoksi pari kertaa jäi pitämättä. Nyt on kolmas kerta. Ekalla kerralla oli todella suuri yllätys, että paikalla oli 370 juoksijaa. Nyt perjantaina on jo 130 ilmoittautunutta, mutta lauantaina otetaan vielä aamulla kisapaikalla kello 8.15 alkaen ilmoittautumisia vastaan. Ja lastensarjaan vielä kisan alkuun kello 12 saakka.”

Millaiset varusteet lajiin tarvitaan?

”Villasukkia. Niitä saa olla useampi kerros. Parit kolmet on ihan hyvä olla. Ja kun vielä roudarinteipillä tai hiuslenksulla sääressä tai nilkassa varmistaa, että ne pysyvät hyvin sääressä eivätkä karkaa matkalle. Pohjia ei saa päällystää, eikä alla saa olla kenkiä tai jumppatossuja tai mitään paljasjalkakenkiä.”

Onko sukilla turvallista juosta?

”Mikä ettei olisi? Täällä on hyvin lunta! Juuri reittivarmistajat kävivät kierroksen ja sanoivat, että se on erittäin hyvässä kunnossa. Reittiä on kolmekymmentä kilometriä Paltanmäen maastossa.”

Ovatko sukat isoäitien loihtimia?

”Saattavat olla. En osaa sanoa varmaksi, jokaisellahan on omat sukat mukana.”

Mitä muuta on tarjolla?

”Tämä ei ole pelkkä juoksutapahtuma, vaan vuoden hauskin tapahtuma. Yleisöä viihdyttää tangokuningas Jouni Keronen. Yleisö saa vaikka tanssia jäähallin kentällä. Katsojille tapahtuma ei maksa mitään, kilpailijoille on osallistumismaksu.”

Villasukkajuoksun SM-kisat lauantaina 18. helmikuuta Oriveden jäähallin kentällä (Opintie 2, Orivesi). Avauspuhe kello 9.15.