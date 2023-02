Main ContentPlaceholder

Hyvä elämä

Päivä piteni Tampereella ensin hitaasti ja nyt nopeammin – Avaruustutkija kertoo, miksi vauhti kiihtyy

Kahtena päivänä vuodessa päivä on yhtä pitkä kaikkialla maailmassa. Toiseen niistä on vain muutama viikko. Sen jälkeen pohjoisen päivä on pidempi kuin etelän.

Tiistaiaamuna 7. helmikuuta aurinko nousi Tampereella kello 8.32. Keskiviikkona sama tapahtuu jo kello 8.29.