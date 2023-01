Kysyimme Visit Tampereen toimitusjohtajalta Jari Ahjoharjulta, miksi Tampereella ei ollut Matka-messuilla Helsingissä samanlaista isoa osastoa kuin useilla muilla kotimaan isoilla ja pienillä kaupungeilla.

Helsingissä järjestettiin viime viikonloppuna suuret, noin 50 000 kävijän Matka-messut. Ulkomaisten kohteiden lisäksi messuille oli tuotu isot esittelyosastot useimmilta Suomen suurimmista kaupungeista.

Moni pienempikin paikkakunta oli yleisöpäivinä vahvasti esillä. Esimerkiksi Valkeakoskella ja Sastamalalla oli tapahtumassa näyttävät, värikkäät messuosastot.

Yleisöpäivinä Tampereen pistettä sai kuitenkin todella etsiä. Lopulta pieni pöytä löytyi Sastamalan osaston keskeltä. Visit Tampere jakoi saman pöydän esimerkiksi Tyrvään pappilan kanssa. Pöydän ääressä päivysti kaksi esittelijää, jotka jakoivat pusseissa pakastekuivattuja mustikoita. Pussiin oli kirjoitettu Tampere Finland. Esimerkiksi mitään Tampere-kylttiä ei katossa näkynyt.

Toimitusjohtaja Jari Ahjoharju Visit Tampereesta, meneekö Tampereella jo niin hyvin, että meidän ei tarvitse enää mainostaa kaupunkia ollenkaan?

”Emme me näe sitä noin. Olimme vahvasti mukana keskiviikon ja torstain ammattilaispäivinä, jolloin paikalla oli ulkomaisia matkanjärjestäjiä. Isossa salissa yleisöpäivänä me olimme vain Sastamalan kumppanina mukana. Tampereen painopiste on markkinoinnissa vahvasti kansainvälisessä puolessa. Kotimaan osalta se on pienempää, ja painopiste on sähköisessä markkinoinnissa. Tämä vuosi oli myös ehkä poikkeuksellinen, aikaisemmin olemme olleet isompia, kun mukana on ollut yhteistyökumppaneita. Perinteisillä kumppaneillamme ei ollut halukkuutta olla mukana. Olemme olleet aiemmin esillä muun muassa teattereiden tai Särkänniemen kanssa.”

”Itse olen yli viisikymppinen, joten olen käynyt matkamessuilla varmaan 20 kertaa. Kyllä minunkin mielestäni täytyy vielä miettiä uudelleen, pitäisikö siellä kuitenkin näkyä. Se riippuu toki yrityskumppaneistammekin. Messut ovat kuitenkin aika kalliita, joten on se myös rahakysymys. Nyt painopisteemme oli sähköisissä välineissä. Ja tosiaan tuossa ammattilaispäivässä.”

Katon isoista kylteistä näki, mitä kaikkia kaupunkeja osastoilta löytyy.

Miten Tamperetta sitten markkinoidaan tavalliselle yleisölle?

”Meidän isoimmat kampanjamme sijoittuvat kesään ja koulujen lomiin. Ja nimenomaan pääkaupunkiseutuun.”

Visit Valkeakosken ja kumppaneiden osastolla tietoa jakoi esimerkiksi Työväen musiikkitapahtuman Salla Flinkman.

Miten juuri kuivatut mustikat liittyvät Tampereeseen?

”Nyt pistit pahan. En itse päässyt käymään messuilla, joten en osaa tuohon aivan tarkasti vastata. Mustikathan ovat kova sana ulkomailla. Tuo on varmasti tuote, jota on jaettu ulkomaillakin. Kun jakotavaraa on, mustikka sopii sekä ulkomaisille että myös kotimaisille vieraille.”

Esimerkiksi Ideapark ja Lempäälä näyttivät olevan mukana omalla pisteellä.

Matkamessujen partnerimaa oli tänä vuonna Kreikka. Tapahtumakokonaisuuteen osallistui järjestäjän mukaan yli 900 yritystä 70 eri maasta. Tapahtumissa vieraili 19.–22. tammikuuta yli 50 000 kävijää.

Matkamessujen yhteydessä järjestettyyn ammattilaisten Matka Workshop -päivään osallistui yhteensä 600 esillepanijaa. Siinä vieraili 18. tammikuuta yhteensä 206 myyjää ja 230 ostajaa 34 eri maasta.