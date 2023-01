Eija Mäkisen ei pitänyt enää ryhtyä yrittäjäksi – Sitten hän oivalsi, että tätä tuotetta ei saa mistään maailmasta

Eija Mäkistä on haastateltu lukion maantiedon kirjaan kiertotaloudesta. Vastuullisuus-ajatus ei kuitenkaan ole suomalaisten ostopäätösten kärjessä, vaan sieltä löytyvät hinta, mitoitus, laadukkuus ja alennukset. ”Jos hinta on määrittävin tekijä, eikö silloin ehdottomasti kannattaisi ostaa laatua ja katsoa tuotetta vastuullisuus-lasit päässä?” Mäkinen pohtii. Kaksivärisen vyön taustalla on iso kehitystyö ja haastavien paikkojen ylittäminen. ”Saumakohta ohennetaan useamman kerran.”