Harvat Pirkanmaan kunnat ja kaupungit järjestävät enää ilotulituksen – Näissä paikoissa Tampereen ulkopuolella ammutaan raketteja

Monet kunnat ja kaupungit ovat viime vuosina luopuneet ilotulitusnäytösten järjestämisestä. Pirkanmaan kuntien ja kaupunkien kotisivuilta löytyvät tällä hetkellä tiedot kolmesta ilotulituksesta Tampereen ulkopuolelta.

Kangasala

Kangasalan koko perheen uudenvuodenaatto järjestetään Roine-kampuksen alueella Pikkolassa. Yleisöluistelut alkavat jäähallissa kello 13.30 siten, että ensimmäinen tunti on varattu mailallisille luistelijoille. Pikkolan omenatarhan valotaidepuisto on avoinna kello 15–19. Iltapäivän ohjelmassa on perheliikuntaa. Kello 16–18 esiintyy Sirkusduo Passiili. Myytävänä on makkaraa, mehua ja glögiä.

Ilotulitus alkaa kello 18. Ilotulitteet ammutaan Kirkkojärven suuntaan. Yleisö näkee esityksen hyvin Pikkolan koulun alueelta.

Virrat

Virtain seurakunta järjestää hartaushetken kirkossa kello 21. Sen jälkeen juhlapuheen pitää valtuuston puheenjohtaja Jarmo Vehmas. Pukkivuoressa rinne on auki kello 21.30 asti. Jäähallissa on tarjolla maksuton luisteludisco kello 19–21.30. Ilotulitteet ammutaan kello 22.

Ylöjärvi

Ylöjärven uudenvuoden vastaanotto sisältää liikunnallista ohjelmaa ja elävää musiikkia koko perheelle. Jäähallissa kello 15 nähtävän Uplakersin taitoluisteluesittelyn jälkeen päivä jatkuu yleisöluistelulla ja mailapeleillä. Liikuntakeskuksen sulkapallokentät ovat vapaassa käytössä kello 14 alkaen. Ohjelmassa on myös muun muassa temppurata, minipalloilukenttä, keppihevostelua ja glittertautointeja. Hauskiksen ja Tuulispään musahupailu alkaa kello 18 ja Tuittu Täti -lastenmusiikkiesitys kello 19. Ilotulitus ammutaan kello 20 jäähallin parkkipaikan takaa.

