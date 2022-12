”Tuntuisi väärältä juhlia joulua vanhan kaavan mukaan” – Aamulehden lukijat kertovat, miten kovat ajat vaikuttavat joulunviettoon

Moni viettää joulua niin kuin ennenkin, mutta konkreettisiin säästöihinkin on ryhdytty. Onpa maailmantilanne tuonut jopa uutta väkeä joulupöytään.

Kysyimme lukijoilta, onko tänä jouluna jokin toisin. Moni viettää joulua aivan kuten ennenkin, mutta toisten jouluun raha- ja maailmantilanne selvästi vaikuttavat.

Kristiina Kailan joulupöydässä maailmantilanne näkyy hyvin konkreettisesti:

”Meillä asuva ukrainalainen pakolaisperhe on lähisuvun ja oman perheen lisäksi mukana joulunvietossa, joten juhlapöydässä on tänä jouluna tavallista enemmän väkeä. Uutena on muutama ukrainalaisesta joulusta (tai pakkasukon juhlasta) juurensa juontava ruokalaji, eli fuusiotarjoilua tiedossa. Osa joulunviettäjistä ei syö lihaa, joten alkupalat, salaatit, kalat ja laatikot saavat suuremman roolin kuin kinkku. Ostan kuitenkin pienen luomukinkun ja sähköä säästääkseni aion kokeilla paistaa sen aaton vastaisena yönä takassa. Saas nähdä, mitä tulee! Ukrainalaislapsen myötä myös lahjajännitystä on viime vuosia enemmän, kun omat lapset ovat jo lähes aikuisia eikä pukin odotus hallitse aattoiltaa. Tiedän, että naapurustosta kerätään pieniä joulumuistamisia ukrainalaisille, joten pienin saa kyllä jännittää ja avata paketteja. Luulen, että tänä vuonna meillä vietetään oikein mukava joulu.”

Nimimerkki Joulurauhaa kertoo, ettei Ukrainan tilanne voi olla vaikuttamatta tunnelmaan. Säästettäväkin on:

”Tämän joulun vietämme aiempia vaatimattomammin ja aikatauluissa yritämme huomioida, ettemme ajoita sähkön käyttöä ruuhkahuippuihin. Ukrainan raastava tilanne ja sähköpula ovat vaikuttaneet mieleen niin, että tuntuisi väärältä juhlia joulua vanhan kaavan mukaan. Tänä jouluna emme polta jouluvaloja ollenkaan (yleensä ovat palaneet jo marraskuun alusta asti), emmekä sauno aattoaamuna. Myös lahjat jäävät pois tänä jouluna. Kinkun paistamme, mutta muutamia päiviä ennen aattoa, ettei osu ruuhkahuippuun. Jouluvaloja ei pala juurikaan koko taajamassa, mikä tuntuu tässä ajassa oikealta. Tänä jouluna aion nauttia joulurauhasta ja perheenjäsenistä. Kulunut vuosi on osoittanut, ettei rauha ole itsestäänselvyys. Aattoiltana luen jouluevankeliumin ja laitan kädet ristiin ukrainalaisten puolesta.”

Konkreettisiin säästötoimiin on turvautumassa myös nimimerkki Auli:

”Joulusauna jää väliin, laatikot lämmitetään mikrossa eikä uunissa ja jouluvaloja karsittu rankalla kädellä.”

Laskuille maksuaikaa

Ville Ranta-Knuuttila kertoo taloustilanteen vaikuttavan myös lahjahankintoihin.

”Tänä jouluna syömme jouluruokien sijaan tavallista arkiruokaa, koska lapset eivät niitä syö ja aikuisten on helpompi karsia omastaan. Laskuille on haettu maksuaikaa tammikuulle, että voitiin säästää rahaa lahjoihin. Joulusaunaa ei lämmitetä, elleivät lapset erikseen pyydä. Puolison ja läheisten kanssa on sovittu, ettei osteta lahjoja toisillemme. Teen nyt yhden etätyöpäivän viikossa että säästän lounasrahat ja bensarahat, joulun välipäivinä ei valitettavasti voi lomailla, koska palkallista lomaa ei ole plakkarissa.”

Yhteistä joulua viettävät kertovat jakavansa myös kuluja:

”Ruokakuluja jaetaan. Ruoan laatu ja määrä ovat entisellään. Läheisille annetaan itsetehtyjä joulumuistamisia”, listaa nimimerkki Johanna.

Moni ei muuta joulunviettoaan mitenkään. Päin vastoin nyt jos koskaan tuntuu tärkeältä pysähtyä yhdessä:

”Kun ainakin nyt saa viettää joulun rauhallisissa olosuhteissa ja sähköäkin vielä riittää, niin sitä sitten käytetään. Muutamaksi päiväksi ummistamme silmämme ulkomaailmalta ja nautimme hyvistä ja runsaista jouluruuista ja lahjoista sekä toistemme seurasta. Ajelulla käymme haudoille ja sytytämme kynttilöitä läheisillemme ja käymme katselemassa jouluvaloja. Eli emme nyt säästä missään”, nimimerkki Lea kirjoittaa.

Nimimerkillä vastanneiden oikeat nimet ovat toimituksen tiedossa.