Kauppahallissa voi nyt kierrättää käytettyjä leluja ja leikkiä hetken

Tampereen Kauppahallissa on jouluaattoon saakka mahdollista kierrättää lasten leluja ja pysähtyä samalla hetkeksi leikkimään. Lapsille on avattu omatoiminen leikkinurkka, josta jokainen lapsi voi ottaa lähtiessään mukaansa yhden käytetyn lelun. Samalla voi jättää tilalle oman lelun, jota ei enää tarvitse. Piste on Kauppahallin ja Sirkus Rakkaus Pum Pumin yhteistyötä.

Idean äiti, Sirkus Rakkaus Pum Pumin pop up -pisteiden tuottaja Piritta Suominen sanoo, että yhden kierrätetyn lelun saa ottaa mukaan, vaikka ei olisikaan vielä varautunut omalla tuomisella. Käytetyn oman lelunsa voi tuoda pisteeseen vaikka seuraavalla kerralla ohi kulkiessaan.

”Leikkipaikalla voi istahtaa hetken, ja lapselta voi vaikka riisua ulkovaatteet naulakkoon. Kyseessä ei kuitenkaan ole lapsiparkki, eli lapset ovat vanhempien vastuulla.”

Lelupiste sijaitsee Kauppahallin Keskustorin puoleisella käytävällä. Se on avoinna jouluaattoon saakka. ”Piste on ollut suosittu. Leluja on tullut lahjoituksena, ja niitä on myös haettu. Perheitä on käynyt monesta maasta, ja esimerkiksi turistit ovat ilahtuneet siitä ohi kulkiessaan.”

”Kauppahalliin on jo pitkään toivottu leikkipistettä lapsille. Tämä on nyt sellainen maksuton omatoimipaikka”, Suominen kertoo.