Millaista on Tampereen yöelämä koronan jälkeen? Etenkin yksi ilmiö kiinnostaa nyt selvästi aiempaa enemmän: ”Pandemia-aika oli kuin kiihdytys­­kaista”

Vielä vuosi sitten baarien ja yökerhojen asiakkaita ja henkilökuntaa vaivasivat jatkuvasti muuttuvat koronarajoitukset. Ne vaikuttivat aukioloaikoihin, suunnitelmiin ja asiakaskuntaan. Miten Tampereen yökerhomaailmassa menee nyt, kun bilettämisen tiellä ei ole enää melkein mitään?

Moni Tampereen yökerhoon suuntaava on kiinnostunut juhlimisesta ilman alkoholia. Juhlijat tanssivat Tampereen Klubin lauantai-discossa lokakuussa 2021.

Aamulehti

Hukkuneita narikkalappuja, läikkyneitä kaljoja, kuin maailman parhaita karaokevetoja. Jonot luikertelevat pitkälle pakkaseen, kun pirkanmaalaiset lähtevät baariin.

”Ajat ovat olleet kuin saippuaoopperasta. Kauniit ja rohkeat kalpenee tämän rinnalla”, sanoo aluevastaava Ville Pietilä Rekom Group -yökerhojätistä, kun hän muistelee menneitä, koronapandemian värittämiä vuosia. Pietilä vastaa yhtiön Heidi’s Bier Bar -ravintolasta ja Lola-yökerhosta Tampereella.

Ohjelmapäällikkö Janne Laurila Tampereen Kulttuurikamari oy:sta sanoo, että heti sen jälkeen kun koronarajoituksista luovuttiin, Klubin tiskijukat eli DJ:t kertoivat, että tunnelma jotenkin vapautui.

”Järjestyksenvalvontaraportit kielivät siitä, että yökerhossa käydään niin sanotusti oikeista syistä, eli siellä halutaan juhlia, nähdä ystäviä, tanssia ja nauttia hyvästä musasta. On ollut sellainen positiivinen kierre koko vuoden”, Laurila sanoo.

Ravintola Kaijakan ravintolapäällikkö Sara Wetterstrand kertoo, että meininki Tampereen yöelämässä vaikuttaa vapautuneelta. ”Loppukesästä ihmiset alkoivat todella uskaltautua yöelämään.”

Tampereen Kulttuurikamarin ohjelmapäälliköllä Janne Laurilalla vastaa Pakkahuoneen, Klubin ja uunituoreen Tavara-aseman ohjelmistoista. Kuvassa taustalla näkyvälle ovelle on toisinaan pitkätkin jonot. Se ei kuitenkaan ole tarkoitus, ja siksi Klubille pääsee viikonloppuisin myös Tullintorin puoleisesta ovesta.

Juhlijoiden uudet sukupolvet

Sekä Laurila että Wetterstrand kertovat, että viikonloppuisin juhlapaikat ovat täynnä ja kävijöitä on jonoksi asti. Klubilla asiakaspaikkoja on noin 700, Heidi’s Bier Barissa noin 600 ja Kaijakassa 300. Mutta onko ihmismäärissä eroa entiseen?

”Kävijämäärissä näkyy kasvua. On paljon uusia nuoria asiakkaita. Meillä on ollut parhaita yökerho­viikonloppuja koskaan”, Laurila sanoo. ”On paljon parikymppisiä, joilta jäi muutama vuosi bilettämättä.”

Ville Pietilä nostaa esille saman asian: ”Meillä on ainakin kaksi sukupolvea, jotka ovat baarikäyttäytymiseltään aivan alussa, koska heiltä meni pari vuotta ohitse.”

Uusille ilmiöille on yökerhoissa aina tilaa. ”Tänä syksynä opiskelijat ovat keksineet mangolonkeron. Eli siis tilataan lonkero ja laitetaan siihen mangosiirappia. Sitä menee nyt todella paljon”, Sara Wetterstrand kertoo.

Keväällä ruotsalaiset jääkiekkofanit valtasivat Heidi’s Bier Barin jääkiekon MM-kilpailujen aikaan.

Heidi’s Bier Bar tunnetaan tavallisesta poikkeavana baariketjuna, jossa tarjoilijat ovat pukeutuneet perinteisiä saksalaisia asuja jäljitteleviin vaatteisiin ja suurilla puupöydillä saa tanssia. Baarissa järjestetään viikoittain lukuisia opiskelijoille suunnattuja tapahtumia.

”Me olemme tehneet temppuja ja sirkushuveja aiemminkin. Ihmisten pitää saada kokemuksia. Ihmiset haluavat pitää hauskaa. Enää ei riitä, että avataan baarin ovet, vaan siellä pitää olla tapahtumaa. Asioiden pitää muuttua ja ravintolan sisälläkin on oltava show’ta”, Pietilä kertoo.

Alkoholi saa jäädä

Janne Laurila kertoo, että alkoholijuomien myyntiä katsottaessa ajalla ennen koronaa ja sen jälkeen ei ole varsinaisesti eroa. Sen sijaan alkoholittomat juomat kiinnostavat entistä enemmän.

”Juominen ei niinkään ole lisääntynyt, juhliminen on. Meillä oli syksyllä Sober Furious -bileet ja suunnittelimme sen vuoksi laajan listan alkoholittomia drinkkejä. Aiomme jatkaa niiden myyntiä”, Laurila sanoo viitaten alkoholittomaan bileiltaan.

Myös Pietilä on kiinnittänyt huomioita siihen, että alkoholittomuus on kasvava ilmiö. ”Pandemia-aika oli kuin kiihdytyskaista esimerkiksi juuri alkoholittomuuteen ilmiönä. Alkoholi ei ole enää ainoa syy mennä ravintolaan, vaan sieltä etsitään elämyksiä.”

DJ Hapankorppu eli Hanna Toivonen esiintyi Tullikamarin Klubilla marraskuussa järjestetyissä Sober Furious -bileissä 2022.

Kaiken taustalla hauskanpito

Ihmisten käytös ei silti vaikuta juurikaan muuttuneen lyhyellä aikavälillä, pitkällä kylläkin. Laurila kertoo, että turvallisemman tilan periaatteista on tiedotettu paljon. ”Nykyään mennään hauskanpidon kautta ja käytös on asiallista. Siinäkin mielessä muutos on positiivinen.”

Loppujen lopuksi pohjalla vaikuttavat samat perusarvot kuin ennenkin. ”Kyllä ihmisten kasvokkain näkeminen, sosialisoituminen ja elämysten kokeminen ovat ne kantavat teemat”, Pietilä sanoo.