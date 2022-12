Uskaltaako enää valmistaa itse joululahjoja? – Kysyimme asiantuntijoilta, voiko lahjan antaja joutua vastuuseen tekemänsä tuotteen turvallisuudesta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto muistutti äskettäin, että käsityönä valmistettua tuotetta koskevat samat valmistajan velvoitteet kuin teollista tuotantoakin. Kysyimme ylitarkastajilta, mitä lahjantekijän on syytä ottaa huomioon jo tuotteen tekovaiheessa.

Moni ei ehkä tule ajatelleeksi, että itse tehty lahja saattaa aiheuttaa vaaraa vastaanottajalleen. Siksi myös Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) muistuttaa joulun alla, että myös itse tehdyn tuotteen pitää olla turvallinen.

Esimerkiksi lelu tai lastenvaate ei saa aiheuttaa kuristumis- tai tukehtumisvaaraa, eikä lahjakorusta saa tulla allergiaa.

Millaisia vaatimuksia itsetehdyille leluille on asetettu, Tukesin ylitarkastaja Anja Merenkivi?

”Niitä koskevat samat vaatimukset kuin teollisesti valmistettuja leluja. Myös käsitöiden valmistajilla on siis samat velvoitteet kuin isommilla toimijoilla. Viralliset säädökset koskevat kuitenkin esimerkiksi lelujen suhteen vain elinkeinonharjoittajia, yksityisille ihmisille nämä ovat suosituksia. Emme tule kotioville. Tuskin kukaan haluaa omalletunnolleen, että lahjan saajalle koituisi vaaraa. Siksi haluamme tuoda turvallisuusasian esiin.”

Tukesin tiedotteen mukaan lelujen on esimerkiksi oltava turvallisia lasten leikeissä koko niiden käyttöiän ajan. Lelun rakenteen pitää olla riittävän kestävä, eivätkä lelut tai niiden osat saa aiheuttaa loukkaantumis- tai kuristumisvaaraa.

Alle kolmevuotiaille lapsille tarkoitetuista leluista ei saa irrota pieniä osia. Lelujen sisältämät kemikaalit eivät myöskään saa vaarantaa lasten terveyttä.

Eli nallelle ei esimerkiksi saa ommella nappisilmiä tai keppihevoselle hapsuharjaa?

”Saa ommella, mutta laboratoriossa silmien pitää kestää 90 newtonin vetovoima. Siksi useissa leluissa käytetään turvasilmiä. Hapsut saavat olla alle kolmevuotiaalle tarkoitetussa lelussa korkeintaan 22 senttiä pitkiä.”

Entä jos haluaa neuloa tai ommella lapselle vaatteen lahjaksi?

”Jos itse neuloo lahjan vaikka kummilapselle, sitä velvoitteet eivät koske. Velvoitteet koskevat niin elinkeinona käsintehtyjä kuin teollisesti valmistettuja vaatteita. Samat ohjeet on kuitenkin hyvä muistaa myös itse tehdyissä yksityisissä lahjoissa.”

Tukesin juuri jakamissa ohjeissa mainitaan esimerkiksi, että 7-vuotiaille ja sitä nuoremmille sekä 134 sentin pituisille ja sitä lyhyemmille lapsille tarkoitettujen vaatteiden hupussa tai pään alueella ei saa olla lainkaan nauhoja tai kiristysnyörejä, koska ne voivat aiheuttaa kuristumisvaaraa. Esimerkiksi lantion alapuolella helmassa ei saa olla roikkuvia nauhoja, koska ne voivat tarttua liikkuviin kulkuneuvoihin etenkin isommilla lapsilla.

Perintönä kulkevassa taaperon joulumekossa on satiininauhoja ja helmiä. Eikö sitä siis saisi enää antaa eteenpäin?

”Mekkoa ei ole kielletty käyttämästä, mutta nykysäädöksillä helposti irtoavia helmiä tai kuristumisriskin aiheuttavia nauhoja sisältäviä lastenvaatteita on kielletty valmistamasta myyntiin tai muuten jaettavaksi. Vanhempien valvonta mekon käytön aikana on tärkeää, jotta osia ei irtoa ja päädy suuhun, tai naruja lapsen kaulan ympärille. Pitää olla huolellinen.”

Miten näitä sääntöjä oikein valvotaan?

”Lelujen osalta jo myyjäismyynti on elinkeinotoimintaa. Elinkeinonvalvonta kuuluu Tukesille, mutta koska volyymit ovat pieniä, niin myös valvonta on vähäisempää. Toivomme, että kertomalla asiasta saamme välitettyä tietoa tekijöille ja turvallisuusnäkökulma otetaan huomioon.”

Koru ei saa kutittaa

Mitä pitää huomioida, jos aikoo tehdä esimerkiksi korvakorut tai korun lahjaksi, ylitarkastaja Anneli Pärnänen Tukesista?

”Paras vaihtoehto on valmistaa korut raaka-aineista, joista on tietoa. Jos materiaalia ei alun perin ole suunniteltu korujen valmistukseen, on syytä tarkastaa sen valmistusaineet ja etsiä tietoa esimerkiksi myyjältä ja Tukesin verkkosivuilta. On selvitettävä esimerkiksi, että korva- ja lävistyskorujen tapeista tai metallisista korun osista ei vapaudu nikkeliä. Tiedot voi kysyä niiden myyjiltä.”

Tukes muistuttaa tiedotteessaan, että korut eivät saa sisältää esimerkiksi lyijyä tai kadmiumia, eikä niistä saa liueta liikaa nikkeliä. Jos hyödyntää vanhoja tuotteita uusien valmistuksessa, nykyiset nikkeli-, kadmium- ja lyijyrajoitukset eivät ehkä ole olleet voimassa vanhan tuotteen valmistusaikana, mutta ne ovat voimassa nyt, kun niistä valmistaa uuden tuotteen. Lasten koruissa pitää huomioida myös tukehtumisriski.

Pätevätkö säännöt myös suvussa kulkeneeseen perintökoruun?

”Viralliset säädökset eivät koske tällaista tapausta. Valvomme markkinoille saatettuja tuotteita. Kuluttaja voi toki miettiä, onko korussa joku riski ja korun materiaalin voi vaikka itse testauttaa tai arvioittaa.”

Voiko lahjanantaja silti joutua vastuuseen, jos jotakin sattuu?

”Kukaan ei varmaan halua antaa lahjaa, josta voisi tulla haittaa saajalle. Ja on hyvä muistaa, että me Tukesissa valvomme elinkeinoharjoittajia.”