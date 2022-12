Tämä esine oli viime joulun hittilahja – Nyt moni kauppaa sitä Torissa, kysyimme miksi

Vyötärön rasvanpolttaja, ilmafriteerauskeitin ja lihasten möyhennin ovat olleet trendituotteita. Kysyimme nettimyyjiltä, miksi hittilahja päätyy nyt kiertoon.

Vuoden kekseliäin keittiö- tai kuntoiluväline kestää harvoin aikaa. Tulee uusia hittituotteita, ja vanhat päätyvät komeroihin tai kiertoon netin kirpputoripalstoille.

Aamulehti listasi joitakin viime vuosien suosittuja tuotteita ja tutki niiden jälleenmyynti-ilmoituksia Tori.fi -sivustolla. Otimme myös yhteyttä myyjiin kysyäksemme, miksi he luopuvat niistä.

Airfryer eli ilmafriteerauskeitin oli yksi viime joulun suosituimpia kovia paketteja. Laitteella pystyy friteeraamaan ruokaa rapeaksi ilman upporasvassa paistamista. Osa vannoo yhä laitteen nimeen, osa on pakannut sen kaappiin.

Jos tuotteen hankkiminen yhä kutkuttaa, vähän käytetyn ilmafriteerauskeittimen voi hankkia kierrätettynä. Tori.fi-sivustolla on myynnissä kymmeniä ilmafriteerauskeittimiä. ”Muutaman kerran käytetty moitteeton airfryer. Alkuperäinen pakkaus päätyi lasten askarteluihin, joten sitä ei mukana”, kirjoittaa myyjä Tampereelta.

Kerron viestitoiminnon kautta tekeväni juttua menneiden vuosien hittilahjoista ja kysyn, miksi myyjä luopuu ilmafriteerauskeittimestään. Paljastuu, että syy ei ole ilmafriteerausinnostuksen laantuminen, oikeastaan päinvastoin. ”Meillä tämä menee siksi myyntiin, että ostettiin isompi.”

Lisää terveyttä laitteilla

Piikkimatto oli hitti reilu kymmenen vuotta sitten. Piikkimatolla makoilun luvataan rentouttavan lihaksia, vilkastuttavan verenkiertoa ja parantavan unensaantia. Tervehdyttävien vaikutusten väitetään perustuvan akupainantaan.

Panen viestiä pirkanmaalaiselle myyjälle. Motiivi maton kiertoon päätymiselle jää kuitenkin mysteeriksi, koska hän kertoo saaneensa käyttämättömän maton ystävältään myyntiä varten.

Piikkimatot olivat suosionsa huipussa vuonna 2009. Mattojen lisäksi myynnissä oli piikkityynyjä.

Lihashuoltovasara on saattanut myös päätyä kuusen alle viime vuosina. Porakonetta muistuttavaan laitteeseen voi vaihtaa erilaisia päitä, joilla hieroa ja palautella lihaksia.

Yksi lihashuoltovasarakauppias vastaa uteluihini lupaamalla haastattelun, jos lyömme kaupat lukkoon. En kuitenkaan ole ostomielellä liikkeellä. Myyjä viestittää, että tuote itsessään on tarpeellinen, mutta enemmän olisi tarvetta siitä saataville rahoille. ”Kyllähän tuolle käyttöä on, mutta yritän rahoittaa muita ostoksia.”

Tutkimus teki hitin

Painohulavanne loppui monista kaupoista vuonna 2019, kun Helsingin yliopiston tutkimuksessa todettiin sen kaventavan vyötäröä huomattavasti tehokkaammin kuin kävely. Rasvanpoltto paikallisesti juuri vyötäröltä on perinteisesti koettu vaikeaksi, joten syntyi hulavannebuumi.

Enää hulavanteen saatavuus ei ole ongelma. Tori.fi:n kautta löytyy hulavanne-hakusanalla yli 20 ilmoitusta Pirkanmaalta. Esimerkiksi Tampereen Kaukajärveltä kahden kilon painohulavanteen voi lunastaa viidellä eurolla. ”Myydään seuraavalle kuntoilijalle” ilmoituksen ohessa lukee.

Myyjä Ina Darms vastaa viestiini ja antaa puhelinhaastattelun. Hän on muuttamassa ja päättänyt karsia tavaroita. ”En ole käyttänyt hulavannetta pitkään aikaan. Sitä oli ihan kiva kokeilla muutama vuosi sitten, mutta sen pyörittäminen vaatii aika paljon tilaa. Nyt kahden pienen lapsen kanssa se on jopa vaarallinen.”

Uusi tapa innostaa liikkumaan

Darms kertoo ostaneensa painohulavanteen itse, vaikka kuulemma harvemmin hankkii vastaavia tavaroita uutena. Aktiivinen liikkuja kaipasi kotikuntoiluvälineitä, koska kuntosalille hän ei ehtinyt. ”Olin juuri saanut lapsen, kroppa oli muuttunut. Mainos osui aika kohdennetusti. Ajattelin, että kokeillaan.”

Kotoa löytyy lisäksi kuntopyörä, painosetti ja jopa minitrampoliini, joka on kuulemma sekin nyt siirtymässä muualle. Erilaiset tavat liikkua tuovat kaivattua vaihtelua.

”Joskus on kivempi juosta, joskus käyttää levypainosettiä. Se motivoi, kun hankkii uudenlaisen kuntoiluvälineen. Jos se motivoi vain vähän aikaa, on se kuitenkin parempi kuin ei ollenkaan liikkuisi”, Darms toteaa.

Tutkittu tieto vyötärön alueen rasvanpoltosta teki painohulavanteista haluttuja.

Mullistava aate

Marie Kondo – Siivouksen elämän mullistava taika oli kirja, joka ilmestyessään suorastaan räjäytti tavarapaljouteen hukkuvien tajunnan – ja kirjamarkkinat vuonna 2016.

Konmarituksen idea on, että kaikki kodin tavarat käydään huolellisesti läpi ja jokaisen tavaran kohdalla pysähdytään ja mietitään, tarvitsenko tavaraa oikeasti. Joka tavaran kohdalla esitetään kysymys: tuottaako tavara minulle iloa? Jos vastaus on kyllä, tavara säilytetään, mutta jos vastaus on ei, tavarasta luovutaan.

Kirjaa netissä kauppaava myyjä ei ole halukas antamaan haastattelua, mutta kirjoittaa: ”Innostus ei ole laantunut, vaan tämä on juuri sitä konmaria, että luovutaan niistä tavaroista, jotka eivät tuota enää iloa.”