Kannattaako uusi toppatakki ostaa nyt vai vasta talvialesta?

Jo viime viikolla monissa kaupoissa ”etkoilla” alkanut Black Friday -viikko on hivuttanut osan joulumyynnistä marraskuulle. Erityisesti tämä näkyy kodintekniikassa sekä vaate- ja urheilukaupassa. Kaupat lupaavat nyt hurjia alennuksia.

Myyjä Sari Tynkkynen ripusti Black Friday -mainoksen seinälle Ideaparkissa. Kuva on vuodelta 2014.

Kauppa odottaa tällä viikolla hyvää myyntiä, sillä Black Friday -alennukset saavat ostajat tunnetusti liikkeelle. Esimerkiksi Lempäälän Ideapark mainostaa nyt ”hurjaakin hurjempia” kampanja-alennuksia ensi keskiviikosta sunnuntaihin asti. Osa liikkeistä alkoi tarjota ale-hintoja jo maanantaina, toiset kampanjoivat perjantaista sunnuntaihin.

Kuinka kovia alennuksia tänä vuonna on luvassa, Ideaparkin toimitusjohtaja Visa Vainiola?

”Alennuksia on luvassa paljon yli 150 liikkeen voimin, ja osa alennuksista on jopa 70 prosenttia. Monella liikkeellä on myös koko valikoimaansa kohdistuva alennus.”

Jos tarvitsee esimerkiksi uuden toppatakin, kannattaako se ostaa nyt vai jäädä odottelemaan myöhempiä alennusmyyntejä?

”Nyt toppatakin saa yhtä hyvään hintaan kuin talvialessa, mutta se kannattaa ostaa jo nyt, että saa haluamansa. Valikoima on parhaimmillaan, ja parhaimmat viedään päältä.”

Kesällä uutisoitiin, että inflaatio iskee lujaa vaate- ja kenkäkauppaan tämän syksyn ja edessä olevan talven aikana. Onko tästä jo näkynyt merkkejä Ideaparkin liikkeissä?

”Pukeutumisen osalta hinnannousut ovat olleet tähän mennessä hyvin maltillisia. Laadukkaita nahkajalkineita ei saa ensi vuonna näin edullisesti kuin nyt.”

Milloin tällä hetkellä kaupoissa olevat tuotteet on hinnoiteltu?

”Tuotteet on ostettu ja hinnoiteltu pääsääntöisesti tämän vuoden puolella. Joihinkin tuotteisiin esimerkiksi kuljetuskustannusten nousu on kuitenkin jo nyt tuonut pienen lisän. ”

Käynnistävätkö Aasiasta rantautunut Singles' Day (11.11.) ja amerikkalainen Black Friday (25.11.) joulukaupan yhä aikaisemmin marraskuun puolella, Kaupan liiton edunvalvontajohtaja Simo Hiilamo??

”Joulukauppa on tällä hetkellä kokonaisuutena käynnistynyt Suomessa. Tämä trendi on näkynyt jo monen vuoden ajan, ja kyllä suomalaisen kaupan on oltava mukana näissä kansainvälisissä trendeissä.”

Menettävätkö perinteiset joulu- ja talvialet lopulta kokonaan merkityksensä?

”Kuluttajat päättävät itse, missä vaiheessa he lähtevät ostoksille. Haluan tässä yhteydessä haastaa yleistä ilmapiiriä siitä, kuinka huonosti suomalaisilla nyt menee. Hallitus on tehnyt elvyttäviä toimia, joista esimerkiksi käyvät joulukuun ylimääräiset lapsilisät. Eläkeläiset saavat huomattavat korotukset, eikä työttömyys ole pahasti lisääntynyt. Tämä kaikki pitää kaupan käynnissä myös joulusesonkina.”

Milloin sinä lähtisit toppatakkiostoksille, jos sattuisit sellaisen tarvitsemaan?

”Ostaisin takin ihan oman tarpeen mukaan. Aika hyvä hetki esimerkiksi täällä Helsingissä voisi olla nyt, sillä tänne satoi lunta, ja tuuli käy kylmänä mereltä. Uskon, että talven tulo Suomeen piristää kauppaa siinä missä erilaiset sesonkimyynnitkin.”

Mitä? Joulumyynti Vähittäiskaupan joulukuun myynti alkoi 2010-luvulla hieman tasaantua muille kuukausille. Kun vuosina 2000– 2010 joulukuun myynnin ero vuosikeskiarvoon oli 27 prosenttia, se oli viime vuonna enää 18 prosenttia. Kyse ei ole pelkästään joulusesongin aikaistumisesta marraskuun puolelle, vaan myös erilaiset kampanjat ja pienemmät sesongit hajauttavat kauppaa ympäri vuoden. Lähteet: Tilastokeskus ja Kaupan euroestimaatit

