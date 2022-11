Jännittääkö taksimatka? Tampereen alueen kaksi taksitoimijaa kertoo, mitä taksimatkustajan kannattaa ottaa huomioon

Taksin varaaminen sovelluksen kautta helpottaa kiinteän hinnan arviointia sekä ajoneuvoon kadonneiden tavaroiden jäljittämistä juhlien jälkeisenä päivänä. Tästä jutusta löydät myös esimerkkihinnat, paljonko suunnilleen maksaa kyyti keskustassa vietetyistä pikkujouluista kotiin.

Taksin kyytiin on mahdollista päästä yhä sekä suoraan tolpalta että tilaamalla kyyti puhelinsoitolla tai sovelluksen kautta.

Aamulehti

Kun pikkujoulusesonki alkaa, myös moni vähemmän juhlimisesta intoileva saattaa uskaltautua yöelämään. Sormi voi mennä suuhun siinä kohtaa, kun pitäisi päästä juhlien jälkeen kotiin.

Aamulehti kysyi Tampereen Aluetaksi oy:n kehityspäälliköltä Reima Pentikäiseltä ja Tatsilla oy:n toimitusjohtajalta Janne Välimaalta, mitä asiakkaan olisi hyvä muistaa taksikyytiä varatessa.

1. Miten tunnistaa virallisen taksin?

Virallisen taksin keskeisin tunnusmerkki on auton katolle sijoitettu valaisin eli tuttavallisemmin taksikupu. Taksiin nousevalle tulee olla näkyvillä hinnasto, jonka lisäksi taksin sisätiloissa on matkustajan nähtävillä yrityksen yhteystieto sekä kuljettajan nimi.

”Myös taksamittari on pakollinen varuste, mikäli kyydin hinnan perusteena on jokin muu kuin sopimushinta”, Pentikäinen toteaa.

2. Miten kyydin kiinteä hinta tulisi neuvotella ja mistä hinta rakentuu?

Haastatellut taksitoimijat muistuttavat, että asiakas voi tiedustella kuljettajalta hintaa kohteeseen tai ehdottaa hintaa matkalle. ”Kiinteä hinta perustuu tässä tapauksessa kuljettajan ja asiakkaan arvioon siitä, mikä on kohtuullinen hinta matkalle. Hinnoittelussa otetaan huomioon ajankohta, kuljettu matka sekä siihen kuluva aika”, Välimaa erittelee.

Pentikäisen mukaan kyydin kiinteä hinta eli niin sanottu sopimushinta kannattaa neuvotella hyvässä hengessä ja katsoa, onko takseja paljon vapaana vai onko tolpilla jono asiakkaita. ”On hyvä huomata, että sopimushinnoittelussa ei yleensä oteta huomioon mahdollisia pysähdyksiä, eli jos haluaa pysähtyä Pizpalassa hakemassa evästä, kannattaa siitä mainita ennen liikkeellelähtöä, jotta se voidaan ottaa huomioon hinnassa.”

3. Paljonko asiakkaalle maksaa matkata 5, 10 ja 30 kilometrin päähän Tampereen keskustasta teidän taksillanne?

Sekä Tatsilla että Taksi Tampere esittivät kysymykseen hinta-arviot, jotka perustuvat aloitusmaksuun, kuljettuun matkaan sekä siihen käytettyyn aikaan.

Tatsilla 5 kilometrin matka maksaa 19 euroa, 10 kilometrin matka 31 euroa ja 30 kilometrin matka 65 euroa. Hinta-arvio koskee päivälähtöjä. Tatsilla oy:n hinnastossa 15 minuuttia kestävän 10 kilometrin pituisen esimerkkimatkan hinta on 34,75 euroa. Kyseiseen hintaan on lisätty kallein lähtömaksu.

Taksi Tampereen arvio perustuu samaisen matkan esimerkkihintaan. Tällöin 5 kilometrin matka maksaisi 21,9 euroa, 10 kilometriä 35,3 euroa ja 30 kilometriä 88,8 euroa. Nämä enimmäishinnat koskevat viikonloppuisin ja arki-iltaisin kello 18 jälkeen ajettavia kyytejä.

”Pidemmillä matkoilla keskinopeus on yleensä korkeampi, joten hinta on todennäköisesti halvempi. Esimerkkihinta on viranomaisen määräyksen mukaan laskettu 40 km/h keskivauhdilla”, Tampereen Aluetaksin Pentikäinen sanoo.

4. Onko turvallisempaa tilata taksi tolpalta vai sovelluksen kautta?

Molemmat taksitoimijat suosittelevat kyydin tilaamista sovelluksen kautta. ”Tällöin tilauksesta jää asiakkaalle tiedot ajoneuvosta ja kuljettajasta, reitin pituus ja kesto sekä yhteystiedot”, Pentikäinen sanoo.

Sovelluksella tilatessa asiakkaalla on käytössään asiakaspalvelu, joka helpottaa taksiin jääneiden löytötavaroiden palautumista omistajalle ja kysymysten esittämistä taksimatkan jälkeen. Sovellusta käytettäessä on helpompaa välttyä hintayllätyksiltä.

”Esimerkiksi Valopilkku-sovelluksella tilaamalla saat halutessasi kiinteän hinnan sekä pystyt seuramaan taksin saapumista”, Välimaa neuvoo.

5. Onko asiakkaalla mahdollisuus valita, minkä taksin kyytiin nousee tolpalta, vai täytyykö valinta tehdä taksien tulojärjestyksessä?

Asiakas saa päättää, minkä auton kyydissä hän haluaa matkustaa. Hänen ei tarvitse perustella, miksi valitsee jonkin tietyn auton. ”Kannattaa huomioida erityisesti Keskustorin tolpalla, ettei välistä pääse poistumaan välttämättä kovin helposti”, Pentikäinen lisää.

6. Mitä tietoja asiakkaan on mahdollista saada kuljettajasta?

Kun asiakas tilaa taksin puhelimitse tai sovelluksella, kuljettajasta saa tietoonsa etunimen sekä auton tunnuksen, merkin ja mallin. Jos taksin kyytiin nousee tolpalta tai muuten tilaamatta, kuljettajalla on oltava autossa esillä vähintään oma etunimi sekä yrityksen yhteystiedot.

”Kannattaa pyytää joka kyydistä kuitti, jotta saa tiedot, minkä yrityksen autolla on liikkunut ja mihin aikaan sekä millainen on ollut maksun peruste. Kuitissa on oltava yrityksen tiedot sekä muita mahdollisia lisätunnisteita, esimerkiksi kuljettajanumero tai auton rekisterinumero”, Pentikäinen tarkentaa.

Kuittiin tulostuvat tiedot vaihtelevat hieman eri mittarivalmistajien välillä. Kortilla maksettaessa tiliotteelle tulee tieto siitä, mistä yrityksestä on kyse.

7. Miten asiakkaan pitää toimia, jos kohtaa epäasiallista käytöstä taksimatkalla?

Pentikäinen muistuttaa, että valitessaan luotettavan toimijan, taksilla matkustaminen on Suomessa edelleen turvallista. Näiden keskuudessa epäasiallista käytöstä esiintyy myös todella vähän. Mikäli kuitenkin tällaista kohtaa, siitä kannattaa ilmoittaa matalalla kynnyksellä.

”Jos asiakas kohtaa epäasiallista käytöstä taksimatkalla, hänen kannattaa ottaa ylös mahdollisimman tarkat tuntomerkit autosta ja kuljettajasta. Jos auto edustaa jotain välitysbrändiä, asiakkaan kannattaa ottaa yhteyttä välitysyhtiöön, jonka kautta asiaa on helppo lähteä selvittämään”, Välimaa lisää.