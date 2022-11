Pitäisikö Twitteristä lähteä nyt heti? Tietoturva-asiantuntija kertoo, onko käyttämättömistä someprofiileista jotain haittaa

”Twitterissä on nyt käsillä jännät paikat paikat”, sanoo tietoturva-asiantuntija Petteri Järvinen. Kysyimme Järvisen mielipidettä siitä, miten tavallisen suomalaiskäyttäjän olisi syytä toimia.

Yhdysvaltalainen miljardööri Elon Musk osti Twitterin, ja sen jälkeen suomalaismedioissakin on saatu seurata lähes päivittäistä uutisointina Muskin ja yhtiön käänteistä. On puhuttu palvelun epäeettisyydestä ja muun muassa tulevasta maksullisuudesta.

Viime päivinä on uutisoitu niin Twitterin kuin Facebookin emoyhtiö Metan vaikeuksista. Teslan toimitusjohtaja, miljardööri Elon Musk osti Twitterin lokakuun lopulla ja astui sen johtoon.

Petteri Järvisen mielestä jonkinlainen käänne sosiaalisen median palveluissa on nyt tapahtunut. Kuvassa New Yorkin Twitterin toimisto.

Pitäisikö Twitteristä lähteä nyt heti, tietokirjailija, tietoturva-asiantuntija ja alan kouluttaja Petteri Järvinen?

”Ei ainakaan näiden uutisten takia. Miten suhtautuu yhtiön ja palvelun eettisyyteen, sen jokainen joutuu itse päättämään. Minä itse koen saavani Twitteristä edelleen myös tavattomasti hyötyä. Ja jos käytän pöytäkonetta, teoreettinen urkinnan vaarakin on paljon vähäisempää.”

”Elon Muskin kaavailema palvelun maksullisuus taas ei ainakaan vielä koske suomalaisia, ja jos se etenee, suomalaiset tulevat varmaan länsieurooppalaisista viimeisempänä. Silloinkin kyse olisi näillä näkymin vapaaehtoisesta maksusta.”

Entä jos on joskus luonut Twitter-profiilin, jota ei ole enää pitkään aikaan käyttänyt. Onko tällaisista käyttämättömistä, kuolleista profiileista jotain haittaa tietoturvan suhteen?

”Ei oikeastaan. Niillä olevat tiedot ja päivitykset ovat usein vanhoja, ja internetissä tiedon arvo häviää nopeasti sitä mukaa, kun sen ikä lisääntyy. Tietosuojallista riskiäkään ei varsinaisesti ole, ellei vanhoissa profiileissa ole käyttänyt samoja salasanoja kuin mitä käyttää nykyisissä palveluissa. Kuolleista profiileista voi tietenkin olla sosiaalista haittaa, jos joku yrittää ottaa sinuun yhteyttä someprofiilin kautta, etkä sitä enää itse käytä.”

Voiko profiilien kautta joutua kalasteluohjelmien kohteeksi?

”En usko. Kalasteluja tulee muutakin kautta niin paljon.”

Miten someprofiili kannattaa lopettaa? Pitäisikö esimerkiksi omat kuvat ja tiedot poistaa ensin?

”Ei tarvitse. Joissakin tapauksissa omien tietojen, kuvien ja keskustelujen lataus voi olla tarpeen, jos ne haluaa arkistoida tulevaa käyttöä varten. Sen voi tehdä lataamalla arkistot yhteen tiedostoon. Kaikissa some-palveluissa on suljen tilini -toiminto. Kannattaa huomioida, että voi mennä joitain päiviä tai jopa viikkoja ennen kuin kaikki tiedot palvelusta katoavat.”

Entä jos vanhojen someprofiilien salasanat on unohtanut, koska älypuhelin ei niitä kysy. Mikä olisi paras tapa pitää salasanoista huolta?

”Jos käyttää esimerkiksi Chrome-selainta, se synkronoi salasanat, joten ne voi tarkistaa pöytäkoneella. Salasanojen muistamiseen ei oikein auta muu kuin manageriohjelman käyttö tai se, että kirjoittaa ne vanhanaikaisesti muistiin johonkin.”

Somepalveluja on jo nykyisellään useita. Mitä ennustat näille tapahtuvan?

”Jonkinlainen käännöspiste on ohitettu. Tähän saakkahan esimerkiksi Google ja Facebook ovat joka vuosi vain kasvattaneet voittoaan. Sosiaalisen median perusidea on kuitenkin niin toimiva ja koukuttava, että somepalvelut eivät sellaisinaan täysin katoa. Ihminen haluaa olla kontaktissa muiden kanssa.”

”Jo nykyisin nähtävää diversifikaatiota kuitenkin tapahtuu myös jatkossa niin, että esimerkiksi nuoret käyttävät eri alustoja kuin vanhempansa. Myös kansallisia palveluja syntyy nykyistä enemmän. Twitteristä on paha sanoa. On täysin mahdollista, että sillä on edessä taloudellinen katastrofi. Täytyy kuitenkin muistaa, että Yhdysvalloille Twitterissä on myös kansallista arvoa, siksi se saa myös tukea vaikka Elon Musk kuinka hölmöilisi.”

Onko Twitteristä jo poistunut paljon käyttäjiä?

”Käyttäjien poistumisen huomaa parhaiten seuraajien määrästä. Minulla on Twitterissä 38 000 seuraajaa, kokonaismäärä tässä on nyt laskenut, joten jonkinlaista poistumaa on viime viikkoina tapahtunut. On kuitenkin vaikea tietää, ovatko seuraajat olleet botteja vai todellisia käyttäjiä.”

”Monet ovat nyt ottaneet Mastodonin rinnalle. Se on avoimeen lähdekoodiin perustuva palvelu, joka näyttää aika paljon samalta kuin Twitter. Nyt sen käyttö on räjähtänyt, kun ihmiset etsivät turvasatamaa. Mastodonissa kannattaa huomata, että osa palvelimista hyväksyy vain yksityishenkilöiden perustamat tilit.”